馬士基二度調高全年財測

由於全球供應鏈干擾推升運價，丹麥貨櫃航運巨擘馬士基上季獲利優於預期，並且今年第二度調高全年財測，激勵股價13日盤中大漲逾6%。馬士基表示，「隨著中國出口沒有減弱跡象，這種強度可望延續到2026年第3季，但中東的未化解衝突依然必須審慎以對」。

馬士基13日公布，第2季息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）年比成長30%到29.9億美元，營收年增20%至157.6億美元，都高於市場預期。上季的全球貨櫃貿易需求超乎預期，其他地區的成長抵銷中東進口萎縮40%的衝擊。

馬士基也調高全年財測，預期EBITDA將介於105億至125億美元，高於先前預估的80億至100億美元，且依然預估今年全球貨櫃貿易將成長約4%。

執行長柯文勝預期，海運費率將持續波動，但情勢正變得更有利，在發電、儲存、電動車及資料中心等電氣化的背景下，目前對貨櫃運輸的需求「非常、非常強韌」。