韓股邁入牛市 接著打硬仗

韓股大盤Kospi指數13日上漲3.56%，收在6,813.34點，過去十天來反彈逾20%，邁入多頭市場（牛市）。彭博資訊指出，想要繼續上攻，會面臨一場硬仗。

這波反彈是自6月下旬歷史高點暴跌39%後出現的漲勢。市場於7月30日觸底，就在股市落底前一天，7月29日晚間，南韓主管機關召開緊急會議，決定限制個人投資單一個股槓桿型ETF的金額占個人整體金融投資的比率。

先前市場變得擁擠且過熱，不過，隨著外資撤離韓股把估值壓低，如今市場已變得更有吸引力，部分海外基金已開始回流。

Life Asset Management的姜大權（音譯）說：「先前市場在槓桿部位平倉的過程中出現超賣（過度下修）；隨資金流向趨於穩定，目前的反彈算是自然回升。我認為在AI相關題材與美國利率走勢出現穩定跡象前，市場要持續上漲恐怕不易。」