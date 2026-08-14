聽新聞
0:00 / 0:00

韓股邁入牛市 接著打硬仗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

韓股大盤Kospi指數13日上漲3.56%，收在6,813.34點，過去十天來反彈逾20%，邁入多頭市場（牛市）。彭博資訊指出，想要繼續上攻，會面臨一場硬仗。

這波反彈是自6月下旬歷史高點暴跌39%後出現的漲勢。市場於7月30日觸底，就在股市落底前一天，7月29日晚間，南韓主管機關召開緊急會議，決定限制個人投資單一個股槓桿型ETF的金額占個人整體金融投資的比率。

先前市場變得擁擠且過熱，不過，隨著外資撤離韓股把估值壓低，如今市場已變得更有吸引力，部分海外基金已開始回流。

Life Asset Management的姜大權（音譯）說：「先前市場在槓桿部位平倉的過程中出現超賣（過度下修）；隨資金流向趨於穩定，目前的反彈算是自然回升。我認為在AI相關題材與美國利率走勢出現穩定跡象前，市場要持續上漲恐怕不易。」

韓股 牛市 南韓

延伸閱讀

AI股反攻推升韓股 Kospi自低點漲逾22%、國際油價小跌

股市熱錢轉向 外資棄韓愛台

國巨要重登「富士山」？瑤池金母持股發威 被動元件群起助陣

主動式台股ETF有勁 上月底來平均績效逾19%超越大盤

相關新聞

Anthropic上市估值拚超車SpaceX 可能超過2兆美元

英國金融時報（FT）報導，Anthropic最快今年10月上市時，估值可能超過2兆美元，可望超越SpaceX，成為完成首次公開發行股票（IPO）時估值最高的公司。另據彭博報導，Anthropic正洽談以約60億美元收購AI新創Decart AI。

湖人隊傳125億美元出售

迪士尼公司前執行長艾格（Bob Iger）與創投基金Thrive資本創辦人、同時也是川普女婿胞弟的庫許納（Joshua Kushner），正以創紀錄的125億美元收購洛杉磯湖人隊，意味著湖人隊的價格一年多來就勁漲約25億美元。

國際銅價創高！還有續集 推升報價原因正在改變

國際銅價已連續六周收高，且今年來四度改寫歷史新高。5月來銅價雖小有波動，但因基本面強勁，再次起飛只是早晚的事。部分是因為推動銅價的原因正在改變中。

彭博：美債殖利率還會攀高

在美國7月預算赤字飆至歷來同期新高之際，美國12日標售420億美元的10年期公債，得標殖利率衝上2007年來最高，暗示美國長債殖利率將居高不下。彭博資訊分析師認為，5%可能是明年美國10年期公債殖利率的「地板」，而非「天花板」。

南韓央行避險 大買黃金資產

南韓央行13日表示，持有在美國上市、價值超過2.5億美元的黃金ETF資產，為該央行13年來首度投資黃金，加入全球準備資產經理人轉向黃金，以對地緣政治及經濟不確定性避險的行列。

Cerebras上季硬體營收走弱

力圖挑戰輝達的AI晶片新創公司Cerebras Systems第2季營收強勁，並調高全年財測，但硬體營收下滑23%，成長主要仰賴雲端事業，投資人擔心晶片設備銷售進展緩慢，拖累股價13日早盤重挫約15%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。