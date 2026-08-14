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Pixel 11防駭客技術 全球最安全

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

Google推出新的Pixel 11系列手機，值得注意的是資安規範全面提升，搭載整合專屬的Titan專用安全晶片Titan M3以及Tensor處理器，並在系統層導入美國國家標準暨技術研究院（NIST）標準的後量子密碼學（PQC）演算法，Google硬體副總裁彭昱鈞指出，Titan M3與處理器深度整合，能主動防範未來量子電腦等先進資安威脅，讓Pixel 11系列可望是全球最安全的手機。

他表示，M3晶片由矽谷團隊設計打造，有效兼顧了運算效能與資安規範，對安全晶片技術的實作能力深具信心，他強調其核心價值在於保護使用者儲存在手機中的個人資訊。

隨著AI輔助功能愈加深入日常使用，裝置內保存的資料與隱私保護需求也同步提高，因此安全晶片持續朝更高階的技術演進，成為整體產品策略中不可或缺的一環。

Google先前已經計畫在2029年底前完成全面後量子密碼學的遷移，比美國聯邦政府設定的2035年目標提前六年。

同時，Google已在Android 17中率先整合NIST的ML-DSA數位簽章標準，將後量子安全防護推向作業系統底層，確保開機載入的韌體與系統未被篡改。隨著新手機都有七代的系統與軟體更新保障，有助於個人裝置以及個人資料更安全。

駭客 Google Pixel

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