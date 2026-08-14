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Cerebras上季硬體營收走弱
力圖挑戰輝達的AI晶片新創公司Cerebras Systems第2季營收強勁，並調高全年財測，但硬體營收下滑23%，成長主要仰賴雲端事業，投資人擔心晶片設備銷售進展緩慢，拖累股價13日早盤重挫約15%。
Cerebras第2季依一般公認會計原則計算的營收成長74%至1.80億美元，但硬體營收較去年同期衰減23%至5,410萬美元；提供AI算力的雲端事業營收則大增近三倍達1.26億美元。
執行長費爾德曼（Andrew Feldman）表示，硬體訂單交貨及認列營收的時間起伏較大，部分客戶甚至尚無足夠的資料中心空間安裝設備。
相較之下，超微和英特爾上季營收分別成長50%和25%，也凸顯Cerebras仍處於拓展客戶和推廣技術的初期。
Cerebras預估第3季營收約2.15億美元，高於市場預估的2.13億美元，毛利率可望達38%至40%。
全年營收預測也從8.55億至8.65億美元，調高至8.8億至8.9億美元，並計劃2027年把營收增至逾三倍。
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