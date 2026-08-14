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創紀錄！湖人隊傳125億美元出售

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
NBA洛杉磯湖人隊傳將以125億美元的破紀錄價格出售。美聯社
NBA洛杉磯湖人隊傳將以125億美元的破紀錄價格出售。美聯社

迪士尼公司前執行長艾格（Bob Iger）與創投基金Thrive資本創辦人、同時也是川普女婿胞弟的庫許納（Joshua Kushner），正以創紀錄的125億美元收購洛杉磯湖人隊，意味著湖人隊的價格一年多來就勁漲約25億美元。

綜合外媒報導，艾格與庫許納13日宣布，將從古根漢合夥公司（Guggenheim Partners）共同創辦人華特（Mark Walter）手上收購湖人隊；華特約一年前，才從長期持有湖人隊的巴斯家族手中，以大約100億美元取得經營權。華特近來遭紐約聯邦檢察官調查，正檢視其旗下壽險帝國，是否未充分揭露數百億美元資產與華特其他事業之間的關係。

艾格與庫許納原本整個夏天，都試圖取得可能落腳拉斯維加斯的NBA擴張球隊經營權，如今改為向華特出價收購湖人隊。艾格說，他與庫許納是第一個出價方，談判在三、四日內進展快速，最終在過去24小時敲定協議。

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