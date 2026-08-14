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澳洲修法 提高媒體授權費

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國科技公司面臨愈來愈嚴格的媒體規定。根據澳洲新修訂的法規，Google、臉書母公司Meta等大型科技公司，必須付更多費用取得當地媒體內容使用授權。蘋果公司也為了改良Siri語音助理功能，而與出版商洽談內容使用授權。

路透報導，根據13日送往澳洲國會的媒體授權法修訂案，數位平台至少必須與八家媒體公司敲定授權協議，比草案原先提議的六家提高，這將為國內媒體引進更多廣告營收。

此外，澳洲政府必須由向大型科技公司收取的媒體授權費中，撥出5%給澳聯社（AAP）。澳聯社原是澳洲全國新聞通訊社，今已轉型成非營利組織。

依照此法，澳洲政府也恢復實施一項規定：任何交易金額必須以平台應繳稅款的25%為上限。此數相當於平台公司目前澳洲廣告營收的2.5%，簽署合約的價值可折抵繳付金額。

對照下，根據2021年原始版的媒體議價法，Google和Meta必須與媒體磋商新聞內容付費使用協議，如果協商失敗，政府派任的仲裁人有權訂定條件。兩大科技巨人雖反對為媒體內容支付授權費，但最終仍按照這個框架敲定一系列商業協議。在Meta宣布在澳洲將停止付費取得新聞內容後，政府開始重新設計這項機制。

另外，華爾街日報報導，iPhone製造商蘋果公司也正與出版商洽談新的內容授權協議，以改良以人工智慧（AI）驅動的Siri語音助理。

知情人士說，數月來，蘋果已接觸多家出版業者，提議簽署新的多年期協議，讓蘋果能取得內容協助改良預定今年稍後推出的Siri AI語音助理。消息來源指出，蘋果提議一項變動付費方案，在實際用到媒體內容時付費給出版夥伴。知情人士表示，蘋果曾提及可能為這個款項編列「九位數」的預算。

澳洲 修法 媒體

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