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Anthropic上市估值拚超車SpaceX 可能超過2兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX創下史上最高IPO估值紀錄。路透
Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX創下史上最高IPO估值紀錄。路透

英國金融時報（FT）報導，Anthropic最快今年10月上市時，估值可能超過2兆美元，可望超越SpaceX，成為完成首次公開發行股票（IPO）時估值最高的公司。另據彭博報導，Anthropic正洽談以約60億美元收購AI新創Decart AI。

該公司出資人認為，AI需求激增，足以支撐Anthropic的高估值預期。這家Claude開發商到2026年底的年化營收估計可達1,000億至1,200億美元，較今年初成長逾十倍。一名出資人表示，若營收年增800%，交易價格即使以營收的30倍計算，估值也可達3兆美元。

今年，創投、主權財富基金及其他機構投資人已向這家公司投入近1,000億美元。

Anthropic的估值於5月首次超越OpenAI，計入新投資後達9,650億美元。

不過，美國商務部限制其主力模型、與國防部的訴訟、 中國低價模型競爭，以及企業縮減人工智慧支出，仍可能拖累成長。

支付集團Ramp的數據顯示，Anthropic上月在美國企業市場的占有率上升。但Ramp的分析師發現，企業正觸及「AI支出上限」，轉向價格較低的替代方案。

另據彭博引述知情人士報導，Anthropic正洽談以約60億美元收購人工智慧新創公司Decart AI。

知情人士表示，這項交易尚未敲定，談判也可能破局。

Decart專攻即時AI技術，協助AI開發業者提高各類晶片的運算效能，降低模型訓練和推論的延遲與成本，並提高硬體使用率。

Decart也投入生成式影片技術，開發所謂的「世界模型」，可即時改變攝影機拍攝的影像。

旗下Lucy模型能即時生成及改造影片；Oasis則可建立能互動的虛擬世界，應用於遊戲、機器人及實體AI訓練。

SpaceX Anthropic Claude IPO

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