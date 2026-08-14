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大陸長江存儲躍NAND三哥

經濟日報／ 編譯季晶晶、科技組／綜合外電

研調機構Counterpoint最新報告指出，大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）一哥長江存儲第2季全球出貨市占率達14%，超越美商美光和日本鎧俠（Kioxia），躍居全球第三大NAND晶片廠，僅位居三星與SK海力士這兩家韓廠之後。

這是繼大陸最大DRAM廠長鑫存儲躋身全球前四大DRAM廠之後，紅色供應鏈在全球記憶體業又一重大里程碑。業界分析，全球記憶體供應持續吃緊之際，紅鏈與全球主要大廠都有意大擴產，未來又將掀起一波新比拚。

Counterpoint在12日公布「2026年第2季記憶體與儲存追蹤」報告指出，三星電子上季以25%的NAND出貨市占率，維持領先地位，其次為SK海力士的22%，長江存儲以14%攀居第三，稍微高於鎧俠，美光排名第五。

Counterpoint並預測，長江存儲2027、2028年將進一步擴大領先幅度。NAND晶片可在斷電後保存資料，約占美光營收四分之一。

Counterpoint研究總監黃明生指出，長江存儲一年前曾短暫超越鎧俠，隨後再被反超，上季重返第三名，對市場競爭版圖具重大意義。記憶體製造商至少需要15%市占率，才足以支應未來成長所需的資本支出。

不過，長江存儲目前的NAND營收仍然落後美光與鎧俠，因為產品仍集中於消費性應用，資料中心用企業級固態硬碟（SSD）的占比相對較低。Counterpoint預估，2026年底前伺服器用SSD將占整體NAND出貨量的一半，會成為未來的決勝關鍵。

長江存儲正準備在中國大陸上市。此前，DRAM大廠長鑫存儲已於7月風光掛牌。Counterpoint數據顯示，長鑫存儲第2季以7%的市占率，在全球DRAM市場排名第四。此外，韓媒本周報導，SK海力士將恢復投資中國大連廠區。

NAND SK海力士 DRAM

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