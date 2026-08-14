台鏈受惠！SpaceX衝刺算力建置 馬斯克拚明年底前提高至目前十倍

SpaceX執行長馬斯克於公司內部全體會議演講時高喊，AI營收最快9月超越其他事業，並計劃2027年底前把AI算力提高至目前十倍。法人看好，SpaceX全力衝刺建置算力，將激發更多AI伺服器需求，鴻海（2317）、緯創等協力廠都將受惠。

馬斯克強調，未來五年AI產生的網路流量，將是真人使用網路產生流量的1,000倍，SpaceX必須在AI競賽中勝出。SpaceX目標2027年底前建置10GW（10億瓦）AI算力，相當於全美AI算力15%至20%。

美國時間8月12日凌晨，SpaceX發布了一段馬斯克在內部全體會議上的演講影片。馬斯克在會議上宣布，AI收入將於9月首次「肯定」超越所有其他SpaceX業務收入，第4季將大幅超越所有其他SpaceX的營收。

馬斯克高喊，火箭、星鏈（Starlink）和Dragon太空船最終都會被AI超越。AI已成為SpaceX未來極為重要的一環。

他強調，未來壓倒性的勝利會是與AI和機器人相關的應用。

馬斯克指出，SpaceX目標在明年底前達到10GW的AI運算能力，以每瓦價值約30美元到50美元，換算公司年營收將達3,000億美元到5,000億美元。

他說，SpaceX已經建構「全球最強大的AI訓練集群」，計劃明年底前將規模提升十倍。他也為地球與太空「分工」，訓練將繼續在地面進行，但日常AI推理將在太空中進行。」在馬斯克的敘事中，SpaceX將是一家建立在星艦（Starship）上、以AI為基礎的科技公司。

他在會議中表示，「長遠來看，在不久的將來，四到五年內，AI將占SpaceX價值的99%。屆時SpaceX的價值將是天文數字」。

SpaceX的AI營收，預料主要來自對Alphabet和Anthropic等公司提供算力。該公司6月已同意斥資600億美元收購AI程式開發新創公司Cursor，交易預計本季完成。

【編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導】SpaceX執行長馬斯克全力衝AI，再推旗下最強AI模型「Grok 4.6」，支援長時間工作的AI代理工具及複雜任務，距離前一代Grok 4.5問世不到一個月，展現馬斯克的企圖心。

AI模型評測機構Artificial Analysis指出，Grok 4.6在「智慧指數」的得分比前代高五分，表現和OpenAI的GPT-5.6 Sol相當，僅居Anthropic的Claude Opus 5和Fable 5之後，價格則可能低於競爭對手。