油價跌所以美國通膨降溫？ 克魯曼：下月通膨數據將回升

國際原油價格曾隨美伊止戰曙光乍現，在7月跌回接近戰爭爆發前的價位，但如今由於荷莫茲海峽依然實質封閉，布蘭特原油又回彈至每桶86美元上下，在可預見的未來料將持續在高檔盤旋。

問題是：油價為什麼沒衝上更高價位？畢竟在伊朗戰爭爆發初期，油價曾飆破每桶100美元，然後才隨市場開始押注戰爭終結而回落。那麼，現在看來美伊止戰似乎遙遙無期，油價為何沒再重返100美元？為何「只」比戰前價位高25美元左右，未如眾多分析師預料可能飆上每桶200美元之譜？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼13日撰文表示，一大原因是，油價其實已漲得更高，只不過得看對數字。

什麼叫「看對數字」？克魯曼解釋，沒人真的直接燃燒原油，他們燒的是從原油煉製成的油品，以汽油和柴油為主。汽、柴油價格，在和平一度露出曙光後，確實曾短暫回跌，如今卻又逐步升向近期高峰。

關鍵在「裂解價差」（crack spread）。自伊朗戰爭前夕以來，這種原油與精煉油品之間的每桶價格差距已經暴增35美元左右。所以，雖然每桶原油價格只比戰前高出大約25美元，但從原油提煉出的油品價格（以美元計），每桶已比戰前大漲約60美元（25+35=60）。

裂解價差增幅為何這麼大？主要原因是，全球煉油產能目前不是因為荷莫茲海峽封閉而卡住，就是因為烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油設施所致。

煉油產能不足，則對原油價格產生抑制作用：買家不願付極高的價錢，購買他們無法煉製的原油。換一種說法就是，荷莫茲海峽運油受阻後，全球油價必須大幅上漲，才能產生抑制需求的效果；但近來抑制需求的主力並非原油價格大漲，而是裂解價差擴大所致。

這一切對美國有何意義？最立即的影響是通膨。繼燃料價格一連兩個月下跌壓低通膨之後，克魯曼預料，下個月出爐的通膨報告將止跌回升。事實上，美國汽油價格現已漲上每加侖4美元，柴油也躍上5美元。這意味著，美國選民對總統川普因應通膨的滿意度繼續走下坡，而這種頹勢在11月期中選舉之前不可能扭轉。