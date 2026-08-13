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美7月PPI年增4.7% 能源價格下跌助通膨放緩
根據美國政府今天公布的資料，美國7月生產者物價指數（PPI）年增率為4.7%，較6月有所降溫，主因在於能源價格先前因中東戰爭飆升後，7月價格較6月下跌。
法新社報導，美國勞工部指出，美國7月PPI年增率為4.7%，低於6月年增率5.5%；月增率則持平。
PPI增幅趨緩，主要反映能源價格較前一個月下跌3.1%。
儘管能源價格跌幅小於6月，仍顯示中東戰爭造成的能源衝擊正逐步緩解。
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