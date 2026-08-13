美7月PPI年增4.7% 能源價格下跌助通膨放緩

國際原油價格曾隨美伊止戰曙光乍現，在7月跌回接近戰爭爆發前的價位，但如今由於荷莫茲海峽依然實質封閉，布蘭特原油又回彈至每桶86美元上下，在可預見的未來料將持續在高檔盤旋。

2026-08-13 23:03