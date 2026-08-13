美股早盤／躉售通膨降溫！四大指數齊揚 台積電ADR走高0.4%

美國躉售通膨的增幅趨緩，市場益發認為聯準會（Fed）不會在9月升息，激勵美股13日早盤四大指數同步上揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.3%，費城半導體指數漲0.3%。

台積電ADR走高0.4%，輝達走高走高0.7%。

美國生產者物價指數（PPI），7月年增4.7%，比預期理想，並較6月的年增5.5%放緩；月增幅持平，反映能源與糧食價格進一步走低。

交易者估計Fed有65%機率，下月會議利率將維持不變，高於數據發布前的60%。

GDS財富管理公司的Glen Smith表示，PPI雖仍遠高於Fed的2%，但通膨出現回穩跡象，估計Fed或許到今年底都會按兵不動。

網通設備供應商思科重挫9%。該公司預估，今年度AI資料中心的相關銷售為75億美元，讓投資人感到失望。

AI晶片新創公司Cerebras Systems大跌13%。該公司估計的成長速度，低於部分人士預期，顯示旗下新晶片的普及，仍在早期階段。