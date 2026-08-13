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費城半導體指數重返牛市只差一步 但晶片股這波漲得有理嗎？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
新型雲端供應商CoreWeave報佳音，激勵美國費城半導體指數12日猛漲，距重返牛市之差一步之遙。路透
新型雲端供應商CoreWeave報佳音，激勵美國費城半導體指數12日猛漲，距重返牛市之差一步之遙。路透

美國晶片股漲勢凌厲，帶動費城半導體指數強力反彈，如今距重返牛市只差一步之遙。分析師提醒投資人，半導體股這波反彈是被CoreWeave、美超微等企業財報利多觸發，但有些所謂的「利多」因素不必太興奮看待。

半導體股12日表現耀眼，記憶體晶片股Sandisk和美光股價分別暴漲6%和5%，SK海力士的美國存託憑證（ADR）躍漲8%。同日，人工智慧（AI）晶片股輝達（Nvidia）和超微（AMD）各漲3%和2%。CoreWeave和美超微股價都飆漲19%。

晶片股強勢表態，激勵費城半導體指數12日漲2.5%，收在12,399.38點。道瓊市場數據顯示，費半指數已從7月底觸及的前波低點翻揚18.6%，若能攻上12,536.99點，將從前波低谷回漲20%，符合多頭市場（牛市）定義。

投資顧問公司Portfolio Thinking創辦人坎普說，CoreWeave和美超微的財報好消息，顯示AI支出依然旺盛，於是引爆半導體股這波攻勢。這些AI供應鏈下游廠商也報佳音，讓投資人更相信晶片類股有實際需求支撐。

資本支出有疑慮  積壓訂單有疑點

不過，坎普提醒投資人注意，這些公司為了滿足那些需求，承諾投入的資本支出甚鉅。例如，新型雲端服務供應商（neocloud）CoreWeave就提高全年資本支出目標區間，從310億至350億美元，上調至350億至390億美元，相形之下，營收預測卻顯得「很寒酸」。該公司還說，上季淨利息支出達6.4億美元，調整後營業利益僅1.28億美元。

坎普說：「我們尚未見到，足以讓那種規模（支出）承諾顯得合理的消費者與企業支出。」

而且，CoreWeave和美超微都誇稱，待履行的積壓訂單日增，美超微更重申6月當季新訂單總值超過600億美元。

坎普表示，這些數據仍令人存疑，畢竟有些訂單最後可能被延後，或甚至取消。他說：「投資人有權把龐大的積壓訂單解讀成正面訊息。但他們在評價時，應該考量各種可能發生的結果，而不是視之為已經實現的營收。」

坎普認為，對長期投資人而言，重要的問題是：需求增幅能否超越股價漲幅？他說：「就這點而言，擺在眼前的證據讓人不怎麼安心。」

晶片 費城半導體 半導體 牛市

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