波蘭餐飲業家數突破10萬 餐車與外送帶動新趨勢

儘管物價持續上漲且消費者外食支出趨於保守，波蘭餐飲業仍然強勁復甦。截至上半年，波蘭全國餐飲店家總數首度突破10萬，其中又以行動餐車及線上外送市場成長最為迅速。

波蘭主流媒體「共和報」（Rzeczpospolita）13日引用商業情報機構鄧白氏（Dun & Bradstreet）的最新數據指出，波蘭餐飲業已擺脫疫情期間的陰霾。2022年波蘭餐飲店家總數量約為8.27萬家；而截至2026上半年，全國餐飲據點首度跨越10萬家大關，光是今年上半年就新增約3000家。

在各類餐飲型態中，行動餐車呈現爆發式成長。數據顯示，今年前6月，波蘭累計新增近700輛行動餐車，幾乎等同於去年一整年的新增總數，平均每天就有近4輛餐車開張。

波蘭餐飲業的經營模式轉變，主要受到通膨與物價上漲導致消費者行為改變的影響。

報導提到，今年6月波蘭餐飲與住宿服務價格較去年同期上漲4.5%；市場調查也顯示，約有41%的歐洲消費者正在減少餐廳與咖啡館的開支。而波蘭民眾在外食時，也更傾向選擇平價餐點，或是主動減少選購附加餐點與飲料。

報導分析，在消費者精打細算的大環境下，低成本、具彈性的行動餐車與外送服務，不僅能協助業者降低傳統實體店面的經營成本，更能接觸到傳統餐廳以外的客群，因此成為業者切入市場的首選，帶動波蘭餐飲業整體轉向更具彈性的經營型態。