快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭餐飲業家數突破10萬 餐車與外送帶動新趨勢

中央社／ 華沙13日專電

儘管物價持續上漲且消費者外食支出趨於保守，波蘭餐飲業仍然強勁復甦。截至上半年，波蘭全國餐飲店家總數首度突破10萬，其中又以行動餐車及線上外送市場成長最為迅速。

波蘭主流媒體「共和報」（Rzeczpospolita）13日引用商業情報機構鄧白氏（Dun & Bradstreet）的最新數據指出，波蘭餐飲業已擺脫疫情期間的陰霾。2022年波蘭餐飲店家總數量約為8.27萬家；而截至2026上半年，全國餐飲據點首度跨越10萬家大關，光是今年上半年就新增約3000家。

在各類餐飲型態中，行動餐車呈現爆發式成長。數據顯示，今年前6月，波蘭累計新增近700輛行動餐車，幾乎等同於去年一整年的新增總數，平均每天就有近4輛餐車開張。

波蘭餐飲業的經營模式轉變，主要受到通膨與物價上漲導致消費者行為改變的影響。

報導提到，今年6月波蘭餐飲與住宿服務價格較去年同期上漲4.5%；市場調查也顯示，約有41%的歐洲消費者正在減少餐廳與咖啡館的開支。而波蘭民眾在外食時，也更傾向選擇平價餐點，或是主動減少選購附加餐點與飲料。

報導分析，在消費者精打細算的大環境下，低成本、具彈性的行動餐車與外送服務，不僅能協助業者降低傳統實體店面的經營成本，更能接觸到傳統餐廳以外的客群，因此成為業者切入市場的首選，帶動波蘭餐飲業整體轉向更具彈性的經營型態。

波蘭 外送 餐飲業

延伸閱讀

訂單服務費再漲4至6元！ Uber Eats因應外送專法調整疊單報酬計算

美國速食業價格戰不管用…降價不足以吸引回頭客

Starlink歐洲新制雙標 波蘭副總理怒批醜聞警告反制

疊單計酬退讓⋯ Uber Eats每單服務費增4-6元

相關新聞

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

最新文件顯示，在英特爾宣布發行200億美元新股計畫中，執行長陳立武及其家人砸了1,200萬美元認購自家股票，這個舉動使財經名嘴克雷默（Jim Cramer）更加堅信英特爾是其最喜愛的股票。

員工支持率99%！黃仁勳獲美求職網站評選2026最佳CEO 最佳職場第三名

輝達執行長黃仁勳被美國求職資訊網站Glassdoor評選為2026年最佳執行長，且員工對他的支持率高達99%。

多瑙河水位創新低 羅馬尼亞唯一核電廠開始全面停機

羅馬尼亞國營核電公司（Nuclearelectrica）今天宣布，由於用於冷卻核電廠的多瑙河水位降至歷史新低，羅馬尼亞開...

東協擬推技能護照 泰國盼跨國認證提升人才流動

泰國將於23日至28日舉辦東協勞工部長會議，預計提出建立東協技能認證制...

黃仁勳魅力無法擋！華爾街6巨頭力挺NVIDIA融資平台的3大理由

華爾街太愛輝達（Nvidia）了！最明顯的例證莫過於，六家大型資產管理公司本周一致力挺這家人工智慧（AI）晶片龍頭的最新計畫：建立規模5,000億美元的AI資料中心融資平台。

馬斯克太陽能野心曝光！將砸101億美元設廠 拚年產能100GW

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已透露將在德州斥資101億美元設廠，為馬斯克將如何在美國增產太陽能，描繪出最清晰的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。