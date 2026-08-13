陳立武這個舉動讓財經名嘴克雷默更堅信英特爾

最新文件顯示，在英特爾宣布發行200億美元新股計畫中，執行長陳立武及其家人砸了1,200萬美元認購自家股票，這個舉動使財經名嘴克雷默（Jim Cramer）更加堅信英特爾是其最喜愛的股票。

根據英特爾向美國證管會（SEC）提交的最新公開說明書補充文件，陳立武及其家族成員合計將購買約1,200萬美元股票，參與這項規模龐大的增資案。英特爾原先在周二（11日）宣布將募集150億美元，隨後將規模提高至200億美元，每股發行價格為95美元。

這項募資計畫主要目的是為人工智慧（AI）相關投資提供資金，同時加速英特爾晶圓代工業務的發展。CNBC財經節目主持人、知名投資人克雷默表示，他支持英特爾這項籌資策略。

事實上，英特爾在周一首次宣布增資消息後，股價一度下跌約4%，克雷默操盤的投資組合趁股價拉回之際加碼。他認為，英特爾未來若能利用募得資金擴大第三方晶片製造業務，將有機會開啟新的成長空間。

華爾街分析師也樂觀看待英特爾這項售股計畫。瑞銀（UBS）分析師表示，整體而言此次募資反映英特爾對晶圓代工發展藍圖的信心。不過，瑞銀仍將英特爾的目標價由每股121美元下調至112美元，理由是對該公司目前產品發展路線仍「缺乏信心」，並維持相當於持有的評級。

克雷默的看法則較樂觀，他給予英特爾買進評級，目標價高達140美元，主要看好公司三大業務。其中，晶圓代工已成為市場焦點，尤其是在全球晶片設計商尋找台積電以外的製造選項之際。

目前全球最大晶圓代工業者台積電產能吃緊，也讓英特爾有機會爭取更多外部客戶。英特爾上月已取得網路安全公司Fortinet訂單，將負責生產其下一代安全晶片，市場認為這是該公司晶圓代工業務逐步獲得外部客戶認可的訊號。

此外，AI浪潮也為英特爾傳統中央處理器（CPU）業務帶來新的需求。隨著AI運算從模型訓練逐步轉向日常推論，資料中心對CPU的需求持續升溫，英特爾也可望從AI基礎設施擴張中受惠。

除自主研發的晶片和蓬勃發展的晶圓代工業務外，克雷默還看好英特爾的先進封裝技術。他更盛讚陳立武是半導體產業史上最偉大的創投家。