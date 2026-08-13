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東協擬推技能護照 泰國盼跨國認證提升人才流動

中央社／ 曼谷13日專電

泰國將於23日至28日舉辦東協勞工部長會議，預計提出建立東協技能認證制度與數位技能護照等倡議，以推動區域內勞工技能互相承認。泰國勞工部長朱拉蓬表示，認證制度除有助於勞工海外就業，也對外國投資者及產業有益。

朱拉蓬（Julapun Amornvivat）今天表示，泰國已做好主辦第29屆東南亞國協勞工部長會議（ALMM）及其他相關會議的準備。他說，東協勞動市場正面臨許多挑戰，包括向數位經濟、綠色經濟轉型，以及人口老化帶來的就業模式變化。

東協勞工部長會議也將探討人工智慧（AI）治理議題，並邀請相關領域東協部長共同參與。此外，中國、日本、韓國等東協對話夥伴，以及東協秘書處、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際移民組織（IOM）、國際勞工組織（ILO）等組織代表也將與會。

朱拉蓬指出，本次會議主題為「推動東協人力資本：技能認證邁向全球認可」。泰國將提出建立東協技能認證生態系統的3大支柱，包括「東協課程參考架構」、「東協技能標準認證」及「東協卓越中心認證」，並規劃於2026年至2030年分階段推動。

他補充，泰國也將啟動東協數位技能護照試辦計畫，希望讓泰國及東協勞工的技能獲得國際承認，促進區域人才流動與永續發展。

朱拉蓬接受中央社提問時表示，「統一區域技能認證制度不僅有助於勞工跨境就業，也將使外國投資者與整體產業受益」。

他說：「若東協技能護照能獲得全球認可，勞工輸出與跨境流動將創造更高經濟價值，對勞工輸出國與輸入國都具有正面效果。」

東協勞工部長會議及相關會議將於8月23日至28日在曼谷舉行。

東協 泰國 護照

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