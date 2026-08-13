黃仁勳魅力無法擋！華爾街6巨頭力挺NVIDIA融資平台的3大理由

華爾街太愛輝達（Nvidia）了！最明顯的例證莫過於，六家大型資產管理公司本周一致力挺這家人工智慧（AI）晶片龍頭的最新計畫：建立規模5,000億美元的AI資料中心融資平台。

支持輝達的華爾街金融巨頭一字排開，聲勢浩大：阿波羅、貝萊德、黑石、Brookfield、高盛和KKR。他們熱情響應，但用的不是自己的錢，而是客戶的錢--將向退休基金、保險公司、有錢人和想要致富的顧客募資，來支應以輝達晶片打造的AI基礎設施。輝達執行長黃仁勳表示，輝達可能為這些計畫提供多達25%的價值擔保。

華爾街熱情響應 凸顯三大盤算

這些聰明絕頂的金融業大咖，為何心甘情願當黃仁勳的牽線人？金融時報專欄作家傅里斯指出，理由很簡單：

一、此提案有助於擴大這些投資公司的管理資產總額（AUM），有些金融機構正好要為旗下保險部門的資金找尋投資去處。假設另類投資公司估值約為AUM的10%，那就相當於500億美元的市值，安排貸款和其他募資服務的收費另計。

二、這些投資公司放眼AI資產金融化的展望：未來算力可望像石油、黃金、大豆那般，在期貨市場買賣。證交所集團芝商所（CME）已宣布，計劃10月推出首批算力期貨。貝萊得執行長芬克本周表示，輝達這項5,000億美元計畫將為「金融工程化的未來」揭開序幕。

三、這群金融巨擘齊聲叫好，也反映另一個現實：輝達的成功人人雨露均霑。黃仁勳2024年底時表示， 「世上幾乎每一家公司似乎都參與我們的供應鏈」。既然輝達今日市值已較當時大增1.7兆美元，且產品售價幾乎漲到當時的三倍，此話顯得更有說服力了。

AI信貸風險擴大 2008是前車之鑑

然而，輝達的提案也有風險。黃仁勳5月時宣稱，AI需求正呈現「拋物線式」成長。但萬一市場氛圍驟變，他對OpenAI等客戶提供融資與貸款擔保的熱忱可能減弱。產業估值和首次公開發行股票（IPO）的前景如何，也將承受壓力。

萬一AI市況急轉直下，從人人競相投資變成人人爭先恐後撤資，將波及甚廣，因為太多的公開市場財富如今與科技股綑綁：彭博數據顯示，標普500軟體、通訊和資訊科技成分股公司，市值過去一年來已增加將近8兆美元。這帶動的財富效應十分可觀，從財富管理服務到奢侈品和豪宅銷售，全都水漲船高。

信用風險也日積月累。國際清算銀行（BIS）估計，截至2025年底，私募信貸業者放出的AI相關貸款總額已達到2,000億美元，估計此數到2030年還可能再增加兩倍。根據LSEG的資料估算，今年迄今，科技和硬體公司累計已發行3,500億美元的美元公司債，是去年此時的兩倍。

當然，就目前而論，還沒有跡象顯示AI股即將面臨一波修正。但尚待釐清的問題是：興建這麼多資料中心，誰會使用？付多少錢使用？

花旗集團前執行長普林斯（Chuck Prince）2008年全球金融海嘯前的一句名言，讓人記憶猶新。他說：「只要音樂還在演奏，你就得起身跳舞。」目前而言，金融業巨頭有各種理由隨輝達的曲子起舞。