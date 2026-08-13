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馬斯克太陽能野心曝光！將砸101億美元設廠 拚年產能100GW

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉在德州提交的一份稅務優惠申請文件中、透露馬斯克的太陽能野心。美聯社
特斯拉在德州提交的一份稅務優惠申請文件中、透露馬斯克的太陽能野心。美聯社

美國電動車大廠特斯拉Tesla）已透露將在德州斥資101億美元設廠，為馬斯克將如何在美國增產太陽能，描繪出最清晰的願景。

特斯拉在德州提交的一份稅務優惠申請文件中，提出興建一座太陽能工廠的計畫，代號為「水晶太陽計畫」（Project Crystal Sun），地點位於休士頓西南方的本德堡郡（Fort Bend County）。申請文件指出，這座工廠預計於2029年第1季投入商業營運，並聘用9,700多名全職員工。

申請文件並未詳細說明這座工廠的GW產能，但援引馬斯克今年1月在世界經濟論壇（WEF）談及旗下兩家公司太陽能布局時的說法。

馬斯克當時表示，「SpaceX和特斯拉團隊都在各自努力，要讓美國製造的太陽能發電設備年產能提高至100GW」，「這大概會花我們三年左右。這些數字相當龐大，我也鼓勵其他人跟進」。

相較下，美國太陽能產業協會8月公布的資料顯示，美國目前已投入營運的太陽能模組製造產能為74.1GW，足以供應2026年美國需求預期的大約170%。

這份德州申請文件也透露，特斯拉計劃深入太陽能製造領域的程度。特斯拉表示，這座工廠將生產「太陽能光電電池及／或組裝完成的太陽能模組」，同時也列出與太陽能供應鏈更上游若干關鍵製程相關的設備。

太陽能 馬斯克 Tesla 特斯拉

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