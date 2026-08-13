多瑙河水位創新低 羅馬尼亞唯一核電廠開始全面停機

羅馬尼亞國營核電公司（Nuclearelectrica）今天宣布，由於用於冷卻核電廠的多瑙河水位降至歷史新低，羅馬尼亞開始讓國內唯一的核電廠全面停機。

法新社報導，核電公司上月已關閉切納弗達（Cernavoda）核電廠兩座反應爐中的一座，該核電廠通常占羅馬尼亞總發電量約1/5。

核電公司透過聲明指出，由於「多瑙河（Danube River）水位顯著且持續下降」，第2座反應爐也必須關閉。

羅馬尼亞數日來一直設法避免核電廠兩座700MW反應爐全面停機，包括炸毀河岸岩石，試圖將河水改引至當時唯一仍在運轉的反應爐以供冷卻。

這是切納弗達核電廠自2003年乾旱以來首次停機，當時核電廠曾關閉數週。

羅馬尼亞能源部昨天表示，預計透過包括風力發電在內的替代能源及進口電力維持供電。

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）日前公布的分析，近2/3的多瑙河流域7月流量創下34年來同期最低紀錄。