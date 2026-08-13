快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

多瑙河水位創新低 羅馬尼亞唯一核電廠開始全面停機

中央社／ 布加勒斯特13日綜合外電報導
多瑙河（Danube River）水位下降。 路透
多瑙河（Danube River）水位下降。 路透

羅馬尼亞國營核電公司（Nuclearelectrica）今天宣布，由於用於冷卻核電廠多瑙河水位降至歷史新低，羅馬尼亞開始讓國內唯一的核電廠全面停機。

法新社報導，核電公司上月已關閉切納弗達（Cernavoda）核電廠兩座反應爐中的一座，該核電廠通常占羅馬尼亞總發電量約1/5。

核電公司透過聲明指出，由於「多瑙河（Danube River）水位顯著且持續下降」，第2座反應爐也必須關閉。

羅馬尼亞數日來一直設法避免核電廠兩座700MW反應爐全面停機，包括炸毀河岸岩石，試圖將河水改引至當時唯一仍在運轉的反應爐以供冷卻。

這是切納弗達核電廠自2003年乾旱以來首次停機，當時核電廠曾關閉數週。

羅馬尼亞能源部昨天表示，預計透過包括風力發電在內的替代能源及進口電力維持供電。

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）日前公布的分析，近2/3的多瑙河流域7月流量創下34年來同期最低紀錄。

核電 核電廠 多瑙河 羅馬尼亞

延伸閱讀

水母堵塞冷卻水泵 法國北部核電廠關閉3座反應爐

肯亞兩座湖暴漲 恐淡水鹹水交匯引發生態危機

巴拿馬運河爆天價插隊費 能源運輸需求大增是壅塞主因

大量興建資料中心 曼菲斯黑人社區怒控電廠空污

相關新聞

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

最新文件顯示，在英特爾宣布發行200億美元新股計畫中，執行長陳立武及其家人砸了1,200萬美元認購自家股票，這個舉動使財經名嘴克雷默（Jim Cramer）更加堅信英特爾是其最喜愛的股票。

員工支持率99%！黃仁勳獲美求職網站評選2026最佳CEO 最佳職場第三名

輝達執行長黃仁勳被美國求職資訊網站Glassdoor評選為2026年最佳執行長，且員工對他的支持率高達99%。

多瑙河水位創新低 羅馬尼亞唯一核電廠開始全面停機

羅馬尼亞國營核電公司（Nuclearelectrica）今天宣布，由於用於冷卻核電廠的多瑙河水位降至歷史新低，羅馬尼亞開...

東協擬推技能護照 泰國盼跨國認證提升人才流動

泰國將於23日至28日舉辦東協勞工部長會議，預計提出建立東協技能認證制...

黃仁勳魅力無法擋！華爾街6巨頭力挺NVIDIA融資平台的3大理由

華爾街太愛輝達（Nvidia）了！最明顯的例證莫過於，六家大型資產管理公司本周一致力挺這家人工智慧（AI）晶片龍頭的最新計畫：建立規模5,000億美元的AI資料中心融資平台。

馬斯克太陽能野心曝光！將砸101億美元設廠 拚年產能100GW

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已透露將在德州斥資101億美元設廠，為馬斯克將如何在美國增產太陽能，描繪出最清晰的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。