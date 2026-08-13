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瑞銀CIO：金價若回落至4000美元以下 提供吸引力的建倉機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
金價示意圖。圖／AI生成
金價示意圖。圖／AI生成

金價格自6月以來首次突破每盎司4,300美元，擺脫了此前每盎司4,000至4,100美元的區間波動。上周金價上漲7.4%，為今年1月以來最強單周表現。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，「中國機構投資者買盤以及黃金ETF資金流入為本輪上漲提供支撐；其他因素還包括市場對美國利率路徑的預期有所降溫，以及央行持續買入的跡象再度得到驗證。我們預計，到2027年上半年，金價有望升至每盎司5,000美元，到6月底的目標價為5,200美元/盎司。若短期內金價回落至每盎司4,000美元以下，投資者可以考慮視為戰略性黃金配置的潛在視窗」。

大陸央行（中國人民銀行）最新公布的資料顯示，7月增持黃金近20噸，為2023年底以來最大的單月增持規模。短期來看，若美國經濟資料持續強勁、油價引發的通脹擔憂升溫，或市場進一步上調對美聯準會（Fed）利率路徑的預期，黃金仍可能面臨波動風險。

不過，儘管短期市場環境或仍較為震盪，支撐黃金的中長期邏輯並未改變。包括實際利率可能下行、美元走弱、儲備資產多元化需求持續，以及央行購金需求保持強勁。瑞銀預計，到2027年上半年，金價有望升至每盎司5,000美元，到6月底的目標價為5,200美元/盎司。若短期內金價回落至每盎司4,000美元以下，投資者可以考慮視為戰略性黃金配置的潛在視窗。

黃金是非生息資產，因此實際利率上升會提高持有黃金的機會成本。瑞銀預計，隨著通膨逐步回落，美聯準會今年將維持利率不變，並有望於2027年重啟寬鬆周期。政策利率預期下行通常會壓低實際收益率並削弱美元，從而為黃金投資需求提供支援。

美元走軟及去美元化資金流仍將構成重要的中期支撐 。 儘管美元短期內可能維持韌性，但美國龐大的財政赤字和經常帳戶赤字等結構性問題，加之投資者對美元資產配置已處於較高水準，意味著美元未來仍存在走弱可能。歷史經驗顯示，美元疲軟往往利好黃金；與此同時，市場對去美元化趨勢的關注升溫，也有望繼續支撐黃金表現。預計全年央行購金量將在750至1,000公噸之間。雖然這部分需求未必足以單獨推動金價大幅上行，但有助於穩定市場，並對沖珠寶需求疲弱等不利因素。

金價 瑞銀 吸引力

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