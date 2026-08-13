快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

英國Q2經濟成長放緩至0.4% 受政局動盪與中東戰爭波及

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

今天公布的官方數據顯示，受到國內政局動盪及中東戰爭波及，英國第2季經濟成長較第1季放緩。

英國國家統計局（ONS）今天表示，繼今年第1季經濟擴張0.6%後，4月至6月的第2季國內生產毛額（GDP）成長0.4%。

法新社報導，英國新任財政大臣希利（JohnHealey）在今天數據公布後表示，新首相柏南（AndyBurnham）領導下的工黨政府是「務實的政府，以英國利益為優先，為感受到壓力的人提供喘息空間，使國家更具韌性，並重新帶來希望」。

原本就飽受高通膨之苦的數百萬英國民眾，在美伊戰爭導致能源成本飆升後，生活處境進一步惡化。

希利在聲明中說：「我知道民眾擔心中東衝突對生活成本造成的影響。生活成本居高不下已經太久，這也給英國企業帶來更多壓力。」

英國最新經濟成長數據顯示，第2季服務業產出成長0.5%，營建業也呈現擴張，工業生產則持平。

國家統計局經濟統計主管馬凱恩（Liz McKeown）表示：「繼2026年初表現強勁後，今年第2季整體成長有所放緩，但仍保持相對穩健。」 她指出：「服務業再次成為帶動成長的主要動力。」

英國 經濟成長

延伸閱讀

美股最新第2季財報86%爆喜…獲利年增衝47%「下半年續旺關鍵曝」

美升息壓力驟降！CPI 降溫、財報報喜 中長線可期

陽明財報／第2季獲利近5倍、EPS 1.64元

美通膨降溫、AI財報亮眼 標普逼近歷史新高、費半大漲2.5%

相關新聞

員工支持率99%！黃仁勳獲美求職網站評選2026最佳CEO 最佳職場第三名

輝達執行長黃仁勳被美國求職資訊網站Glassdoor評選為2026年最佳執行長，且員工對他的支持率高達99%。

陳立武這個舉動讓財經名嘴克雷默更堅信英特爾

最新文件顯示，在英特爾宣布發行200億美元新股計畫中，執行長陳立武及其家人砸了1,200萬美元認購自家股票，這個舉動使財經名嘴克雷默（Jim Cramer）更加堅信英特爾是其最喜愛的股票。

黃仁勳魅力無法擋！華爾街6巨頭力挺NVIDIA融資平台的3大理由

華爾街太愛輝達（Nvidia）了！最明顯的例證莫過於，六家大型資產管理公司本周一致力挺這家人工智慧（AI）晶片龍頭的最新計畫：建立規模5,000億美元的AI資料中心融資平台。

馬斯克太陽能野心曝光！將砸101億美元設廠 拚年產能100GW

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已透露將在德州斥資101億美元設廠，為馬斯克將如何在美國增產太陽能，描繪出最清晰的願景。

耐用9年！輝達2020年出的A100表現仍強 黃仁勳：有助AI融資

輝達（NVIDIA）2020年推出的A100繪圖處理器（GPU）至今表現仍然強勁，耐用到2029年。美國財經媒體商業內幕報導，這對AI熱潮非常重要，是融資一大利多，因為它說明了AI晶片折舊沒有那麼快，持續創造營收的年限，比有些人擔心的長很多。

瑞銀CIO：金價若回落至4000美元以下 提供吸引力的建倉機會

黃金價格自6月以來首次突破每盎司4,300美元，擺脫了此前每盎司4,000至4,100美元的區間波動。上周金價上漲7.4%，為今年1月以來最強單周表現。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，「中國機構投資者買盤以及黃金ETF資金流入為本輪上漲提供支撐；其他因素還包括市場對美國利率路徑的預期有所降溫，以及央行持續買入的跡象再度得到驗證。我們預計，到2027年上半年，金價有望升至每盎司5,000美元，到6月底的目標價為5,200美元/盎司。若短期內金價回落至每盎司4,000美元以下，投資者可以考慮視為戰略性黃金配置的潛在視窗」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。