英國Q2經濟成長放緩至0.4% 受政局動盪與中東戰爭波及

今天公布的官方數據顯示，受到國內政局動盪及中東戰爭波及，英國第2季經濟成長較第1季放緩。

英國國家統計局（ONS）今天表示，繼今年第1季經濟擴張0.6%後，4月至6月的第2季國內生產毛額（GDP）成長0.4%。

法新社報導，英國新任財政大臣希利（JohnHealey）在今天數據公布後表示，新首相柏南（AndyBurnham）領導下的工黨政府是「務實的政府，以英國利益為優先，為感受到壓力的人提供喘息空間，使國家更具韌性，並重新帶來希望」。

原本就飽受高通膨之苦的數百萬英國民眾，在美伊戰爭導致能源成本飆升後，生活處境進一步惡化。

希利在聲明中說：「我知道民眾擔心中東衝突對生活成本造成的影響。生活成本居高不下已經太久，這也給英國企業帶來更多壓力。」

英國最新經濟成長數據顯示，第2季服務業產出成長0.5%，營建業也呈現擴張，工業生產則持平。

國家統計局經濟統計主管馬凱恩（Liz McKeown）表示：「繼2026年初表現強勁後，今年第2季整體成長有所放緩，但仍保持相對穩健。」 她指出：「服務業再次成為帶動成長的主要動力。」