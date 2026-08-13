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航運受阻推升運價 馬士基調高全年獲利預測至最高125億美元
貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）調高全年財測，反映全球供應鏈干擾推升運價。
馬士基周四發布新聞稿說，全年經調整息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）預料將達105億至125億美元，高於先前預估最高的100億美元。
紅海和荷莫茲海峽航運受阻，實際上減少市場可用船舶運力，使供需情勢有利於船公司，貨櫃航運業也因而受惠。不過，馬士基等航商開始恢復航行紅海後，相關利多可望消退。長期而言，航運運力過剩將壓低運價。
全球運送的貨櫃中，每七個就有一個由馬士基承運。該公司6月已調高2026年財測及全球貨櫃運量成長預估，周四重申今年全球市場可望成長約4%。
企業趕在關稅及燃料成本調整前提前出貨，加上中國大陸出口強勁，也支撐航運需求。不過，彭博行業研究指出，這些因素帶來的影響過去一個月已有減弱跡象。
航運業近日又受到巴拿馬運河大規模延誤衝擊，但紅海情勢出現改善跡象。
馬士基本周表示，和赫伯羅德（Hapag-Lloyd）聯營的貨櫃航線將恢復航行紅海，不再繞行非洲南端。一個月前，馬士基也宣布，連接西非和中東的一條區域航線將通過紅海。
伊朗支持的葉門胡塞組織2023年底開始攻擊船隻後，多數船舶一直避開這條航道。
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