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美婚戒用鑽60%是培育鑽、兩年內看80%！ 平價化另掀女性悅己消費潮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖。擷自施華洛世奇官網
示意圖。擷自施華洛世奇官網

金融時報報導，施華洛世奇（Swarovski）執行長納薩德（Alexis Nasard）表示，價格較親民的實驗室培育鑽石正在改變珠寶消費趨勢。許多女性不再等待男性送戒指，而是掏腰包買鑽石犒賞自己。

納薩德指出，美國鑽石訂婚戒指所用的鑽石中，超過60%為實驗室培育鑽石，未來兩年可望升至80%。這類鑽石主要產自中國及印度，增產持續壓低價格。

分析師辛尼斯基（Paul Zimnisky）表示，實驗室培育鑽石批發價已跌至每克拉100美元，遠低於天然鑽石仍要價數千美元，價格下降趨勢與LED燈泡、平面電視相似。

納薩德表示，施華洛世奇的定價不受市場價格影響。顧客購買的是品牌鑽石，而非原料，成本下降也在一定程度上提高獲利。

這家131年歷史的企業過去專營水晶首飾與玻璃製品，2018年進軍實驗室培育鑽石的市場，但一度因過度「奢華化」，導致銷售成長放緩。納薩德2022年重新將品牌定位為「流行奢華」，預期350至800歐元（約台幣1.3萬至3萬元）的中價位產品，就是成長主力。該集團去年營收年增6%至19億歐元，但距巔峰時期的33.7億歐元仍有一段距離。

女性 消費 鑽石

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