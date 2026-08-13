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美國7月赤字破紀錄！美債殖利率醞釀上漲壓力 專家喊5%將是地板

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國7月預算赤字飆至歷來同期新高。路透
美國7月預算赤字飆至歷來同期新高。路透

美國7月預算赤字飆至歷來同期新高之際，美國12日標售420億美元的10年期公債，殖利率衝上2007年來最高，暗示預定13日標售的30年期公債，殖利率也將居高不下，也顯示投資人希望獲得更高的報酬，才願意協助支應美國政府的支出。

彭博資訊報導，美國財政部12日標售的10年期公債，殖利率為4.683%，是2007年來最高，預示13日標售的30年期公債，殖利率預料將為25年來最高。

AmeriVet證券公司美國利率交易和策略主管法蘭涅羅（Gregory Faranello）表示，在預算赤字龐大、成長維持穩健、戰爭、以及通膨率高於聯準會（Fed）目標的情況下，長債殖利率難以回落。

彭博資訊分析師認為，美國成長強勁、財政支出龐大與人工智慧（AI）投資榮景，都顯示美債殖利率還會攀高，5%可能是明年10年期美債殖利率的「地板」，而非「天花板」。

美國財政部12日公布，7月預算赤字比去年同期激增48%至4,320億美元，為歷來同期新高，也是2021年3月來最大的單月赤字，部分原因是8月初剛好是周末，許多原定8月支付的福利款項提前到7月發放，在經過這些日程調整後，7月赤字則年增18%到3,330億美元。

7月未經調整的財政收入年減1%至3,340億美元，包括因關稅退稅所造成的海關收入淨流出85.5億美元。

此外，美國今年度前十個月（去年10月-今年7月）未經調整的財政赤字累計達1.799兆美元，已超越去年度全年，即便經過日曆因素調整，今年度頭十個月的財政赤字仍達1.7兆美元，比去年度多5%。

美債殖利率 殖利率 美國

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