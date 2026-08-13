13年來首度出手！韓央行買黃金ETF 加入央行購金潮

南韓央行13日表示，持有在美國上市、價值超過2.5億美元的黃金指數型基金（ETF）資產，為該央行13年來首度投資黃金，加入全球準備資產經理人轉向黃金，以對地緣政治及經濟不確定性避險的行列。

南韓央行在提供給美國證管會（SEC）的申報文件裡表示，截至第2季末，持有67萬9,765股的SPDR黃金信託，價值2.504億美元，但未詳細說明買進的確切時間點。在南韓央行第1季的申報文件裡，沒有這筆資產。

這是南韓央行自2013年採購20噸黃金以來，首度買進黃金相關資產。這筆交易並未被納入南韓央行的官方持有黃金數據，從2013年來持有的實體黃金都維持在約104.4噸，因為黃金ETF被分類為證券，為外匯存底的一部分。

南韓央行投資黃金ETF，能在避免擴大持有的實體黃金之際，建立對黃金部位，而且流動性更高，容易交易。

韓華投資證券經濟學家崔圭浩（音譯）表示，南韓央行對黃金的配置相當低，「從靠攏全球標準的角度來看，南韓央行還有加碼買進黃金的空間，我認為他們將繼續增持黃金」。

南韓央行最近宣布計劃購買國內生產的黃金，將設立買進在南韓精煉黃金的架構，以多元化外匯存底，並對地緣政治與通膨避險。

世界多國央行都已加碼買進黃金，世界黃金協會（WGC）資料顯示，各國貨幣當局第2季採購289噸黃金，為歷來同期最多。