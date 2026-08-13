快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic上市估值可望超車SpaceX創紀錄！2兆美元怎麼算的？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX創下史上最高IPO估值紀錄。路透
Anthropic預計今年10月掛牌上市，估值上看2兆美元，有望超越SpaceX創下史上最高IPO估值紀錄。路透

金融時報報導，AI新創公司Anthropic最快今年10月上市，估值可能達到驚人的逾2兆美元（約台幣64兆元），比SpaceX上市時的1.77兆美元更高，可望創下史上最高IPO估值紀錄。

該公司出資人認為，AI需求激增，足以支撐Anthropic的高估值預期。這家Claude開發商到2026年底的年化營收估計可達1,000億至1,200億美元，較今年初成長逾10倍。一名出資人表示，若營收年增800%，交易價格即使以營收的30倍計算，估值也可達3兆美元。

今年，創投、主權財富基金及其他機構投資人已向這家公司投入近1,000億美元。Anthropic的估值於5月首次超越OpenAI，計入新投資後達9,650億美元。

不過，美國商務部限制其主力模型、與國防部的訴訟、 中國低價模型競爭，以及企業縮減人工智慧支出，仍可能拖累成長。

支付集團Ramp的數據顯示，Anthropic上月在美國企業市場的占有率上升。但Ramp的分析師發現，企業正觸及「AI支出上限」，轉向價格較低的替代方案。

SpaceX Anthropic 營收

延伸閱讀

太空賽局未來／SpaceX估值大震盪 挑戰馬斯克溢價

估值神話動搖／SpaceX破發 考驗AI獨角獸上市

Anthropic傳接洽併購即時AI新創公司Decart 價碼達60億美元

估值神話動搖／前沿科技產業資本狂熱 風險大增

相關新聞

鴻海入主夏普10年 前會長町田評價「負面」：獨家創新產品愈來愈少

鴻海入主夏普（Sharp）剛滿10年，夏普前社長兼會長町田勝彥接受日媒訪問表示，鴻海擅長組裝及降低成本，經營思維和重視產品企劃的夏普不同，他對這樁收購案的最終評價是「負面」。

高市內閣政府傳挺日銀近期升息 最快9月啟動

彭博引述知情人士報導，高市早苗政府支持日本銀行近期升息，下一次升息可能落在9月或10月。

海面下6公里！美日評估開採全球最深海底稀土礦 南鳥島成挑戰中國希望

彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗3月在白宮會談後，美日簽署深海採礦合作備忘錄，加速評估開採南鳥島（Minamitorishima）周邊稀土，盼降低對中國供應鏈的依賴。

航運受阻推升運價 馬士基調高全年獲利預測至最高125億美元

貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）調高全年財測，反映全球供應鏈干擾推升運價。

美婚戒用鑽60%是培育鑽、兩年內看80%！ 平價化另掀女性悅己消費潮

金融時報報導，施華洛世奇（Swarovski）執行長納薩德（Alexis Nasard）表示，價格較親民的實驗室培育鑽石正在改變珠寶消費趨勢。許多女性不再等待男性送戒指，而是掏腰包買鑽石犒賞自己。

美國7月赤字破紀錄！美債殖利率醞釀上漲壓力 專家喊5%將是地板

在美國7月預算赤字飆至歷來同期新高之際，美國12日標售420億美元的10年期公債，殖利率衝上2007年來最高，暗示預定13日標售的30年期公債，殖利率也將居高不下，也顯示投資人希望獲得更高的報酬，才願意協助支應美國政府的支出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。