高市內閣政府傳挺日銀近期升息 最快9月啟動

彭博引述知情人士報導，高市早苗政府支持日本銀行近期升息，下一次升息可能落在9月或10月。

知情人士表示，日銀擔心日圓疲弱推升物價，政府則希望強化美日近日聯手干預匯市的效果，使雙方都認為近期有必要升息。

日銀依法獨立決定貨幣政策，但也必須和政府密切聯繫，協調經濟政策目標。高市內閣雖不能要求日銀設定特定利率，卻可透過表明立場影響日銀決策。

首相官邸透過電子郵件發布新聞稿說：「我們認為，包括升息在內的具體貨幣政策措施，應交由日銀決定。」新聞稿還指出，日銀應和政府密切合作，以「穩定方式」實現2%通膨目標。日銀不願置評。

美日政府日前聯手買進日圓，是1998年以來首度共同干預，但帶來的效果已逐漸消退。市場目前愈來愈期待日銀加入支撐日圓的行列。美國財政部長貝森特也暗示，他認為日銀有必要採取行動。

日圓兌美元周四變動不大報159.33日圓，在美日聯手干預後，一度回升至155日圓附近，如今又跌回至159日圓以上。

日銀7月31日維持政策利率不變。總裁植田和男在決策後記者會上，以物價漲幅可能高於預期為由，暗示升息速度可能加快。美國同日也和日本聯手進場干預匯市、推升日圓。

知情人士透露，日本政府在7月會議前已向日銀表明，支持植田和男在記者會上發表鷹派談話。

日銀官員仍希望進一步評估經濟和物價走勢，再決定下次升息時機，但並未排除9月採取行動。截至周四東京午間，交易者推算日銀9月18日升息的機率為74%。

高市早苗一向擔心利率升得太高、太快，可能扼殺日本經濟復甦。她去年10月執政以來，日銀已兩度升息，但政策利率仍僅1%。若日銀再度升息，將是1989年日本資產泡沫高峰以來，12個月內升息速度最快的一次。

美日利差懸殊，是日圓疲弱的原因之一。日圓貶值又推升通膨，加重民眾生活成本壓力，也成為選民希望高市政府解決的問題。

日本政府官員近幾周多次表示支持日銀獨立性，可見政府願意接受進一步升息。經濟成長戰略大臣城內實周一接受彭博電視訪問時也說：「我們尊重日銀的獨立性。」

日本政府和日銀2013年簽署共同聲明，承諾合作強化經濟成長，並在聲明中訂定日銀2%的通膨目標。

日銀7月會議的意見摘要顯示，有一位政策委員認為，貨幣政策更有必要保持靈活。這位委員說，核心CPI通膨率已逼近2%，因此「升息步調可能快於市場預期」。