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救民調！南韓計劃加碼供應23萬戶住宅 遏止首都圈高房價

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓政府13日表示，將在首都圈地區加碼供應超過23萬戶住宅。路透
南韓政府13日表示，將在首都圈地區加碼供應超過23萬戶住宅。路透

南韓政府13日表示，將藉由加速開發公有地、解除部分綠帶（自然生態緩衝區）的限制及支持民間計畫，在力拚2030年前新建135萬戶住宅之外，再加碼供應超過23萬戶住宅，以遏止首都圈的房價漲勢。

南韓國土交通部公布擴大住宅供應並穩定租賃與買賣市場的全面方案，聚焦於首爾及首都圈等高需求地區，包括在新指定的公共住宅區供應10萬戶住宅，涵蓋首爾江西區的1,000戶，以及京畿道南楊州區的21,700戶與廣州區的4,500戶。

為了加快住宅建設速度，當局也推出快速審查模式，希望把從宣布公共住宅地點到動工的時間，縮短到37個月，短於目前的68個月，提早動土的住宅計畫將獲得額外的稅務、金融及監管誘因。

南韓也將推動把非住宅用地轉換為住宅用地的措施，並鬆綁軍事設施保護區的規範，以擴增住屋供應量。

這些目標是在南韓當局去年9月宣布、要在2030年前興建135萬戶的目標之外。首爾當局本月稍早也提案改革住宅稅制，提高豪宅與投資房產的稅率，同時保留或擴大房東與住客的福利，政府也計劃逐步提高持有稅率到2028年，並暫時調降擁有多戶住宅者的資本利得稅附加費用，以鼓勵出售房屋。

南韓總統李在明去年以承諾提高房屋可負擔性等政見勝選，始終難以抑制房價漲勢，截至8月3日當周的首爾公寓價格上漲0.26%，為連續第79周上漲，同時李在明的民調支持率也掉到上任來最低，在20幾歲民眾之間的支持更只有27.9%。

南韓 房價 民調

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