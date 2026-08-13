Google推Pixel 11押注Gemini AI 記憶體短缺迫使全系列漲價100美元

Google推出Pixel 11系列，以Gemini AI、相機和耐用度升級迎戰蘋果及三星新機，但高階機外觀連續三年大致不變，又因記憶體供應短缺全面漲價100美元。Google這次押注的重點不在嶄新設計，而是AI能否真正代替使用者完成工作。

新系列包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL和摺疊機Pixel 11 Pro Fold，售價分別從899、1,099、1,299及1,899美元起，均比去年提高100美元，8月20日上市。

Google表示，記憶體供應嚴重短缺，被迫調整價格和規格。Pixel 11 Pro及Pro XL基本款記憶體從16GB降至12GB，但儲存容量從128GB提高至256GB。

Pro和Pro XL分別搭載6.3吋及6.8吋螢幕，最高亮度提高至3,600尼特，航太等級鋁合金機框搭配康寧Gorilla Glass Victus 2玻璃，抗刮能力提高一倍。

兩款高階機採用新的5,000萬畫素主相機感光元件，望遠鏡頭進光量增加32%。Google宣稱，AI影像處理可提供相當於120倍變焦的效果，但主要仰賴數位補強，不能視為真正的光學變焦。

新功能HiLight在相機閃光燈周圍加入LED燈，可用不同顏色提示特定聯絡人來電，也會在Gemini聆聽、思考及回答時閃爍。不過，燈圈面積不大，實際用途仍待觀察。

Pixel 11全系列搭載Google自行設計的Tensor G6晶片，能源效率提高20%，網頁瀏覽速度加快25%，應用程式載入速度提高15%，也能以較低延遲執行裝置端Gemini模型。

Gemini如今可跨應用程式叫外送、叫車及購買演唱會門票，也能代替使用者致電商家，付款前仍須取得確認。新的Rambler語音輸入功能可整理使用者隨口說出的內容，刪除贅詞並轉成通順文字。

摺疊機Pixel 11 Pro Fold較前代薄1毫米、輕近一成，內外螢幕亮度提高20%，並具備IP68防塵防水能力。不過，外型仍採狹長設計，面對三星新款摺疊機，以及市場預期蘋果將推出的摺疊iPhone，外型可能顯得不夠新穎。

整體來看，Pixel 11系列的競爭重點已從手機外型轉向AI能否真正代替使用者完成工作。Google若能把Gemini和Android服務整合成實用體驗，便可能建立差異性；但漲價、縮減基本款記憶體及設計變化有限，仍可能削弱吸引力。