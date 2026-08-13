全球青年失業率增 國際勞工組織：AI加劇年輕人就業焦慮

聯合國今天表示，去年全球青年失業率上升，隨著人工智慧（AI）開始改變就業市場，高收入國家的失業率增幅尤其明顯。

法新社報導，聯合國勞工機構指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，全球青年勞動市場出現的短暫復甦已經停滯。

國際勞工組織（ILO）表示，全球青年失業率從2024年的12.3%升至去年的12.4%，相當於6700萬名15至24歲青年處於失業狀態。

與此同時，國際勞工組織在「2026年全球青年就業趨勢」報告中指出，未就業、未就學或未接受職業訓練的（NEET，尼特族）的青年比例小幅升至20%，涉及人數超過2億5700萬人。

這份報告於2004年首次發布，每年提供全球及各區域青年勞動市場指標的最新情況。

報告發現，青年失業率增幅最大的地區之一是高收入國家，「使數以百萬計正值職涯起步階段的年輕人難以實現抱負」。

報告指出：「全球經濟成長放緩、就業創造減少、地緣政治緊張局勢以及快速的科技變革等因素交織，使許多青年從學校步入體面工作的過程日益困難。」

總部位於日內瓦的國際勞工組織說，預計2026年和2027年青年失業率都將維持在12.3%。

●AI帶來焦慮

報告顯示，青年對未來普遍存在焦慮情緒，而AI對就業市場的影響目前尚不清楚。

根據報告，年輕人「日益擔心自己的工作會被科技取代，並憂慮前所未有的科技變革，以及其他關於未來工作型態的變化，將阻礙他們獲得穩定工作與收入」。

國際勞工組織就業、技能與永續企業部門主管達斯庫普塔（Sukti Dasgupta）告訴記者，目前還無法直接斷言AI發展與青年失業率上升之間存在因果關係。

不過她說，「兩者同時出現的情況確實相當明顯」，並呼籲在未來幾個月進行更多研究。

達斯庫普塔表示，全球經濟正處於「高度不確定且脆弱」的時期，「與AI相關的新風險正在浮現，這對年輕人而言不是好兆頭」。

報告發現，傳統上作為青年進入勞動市場起點的工作，包括辦公室及行政職務、銷售和製造業工作數量正在減少。

●各區域趨勢

在次區域層級，青年失業率增幅最大的地區包括北非、北美，以及北歐、南歐和西歐。

中亞、西亞及東歐的青年失業率雖然下降，但尼特族比例上升，抵銷了失業率下滑的結果。

拉丁美洲和加勒比地區的青年失業率和尼特族比例都下降，但部分原因是當地青年人口規模減少。

而阿拉伯國家和北非「一直是全球青年失業率最高的次區域」，青年失業率分別達26.2%和22.6%。

報告指出，相關指標在原本已偏高的水準上進一步上升，顯示阻礙年輕人才、尤其是年輕女性參與經濟活動的根深柢固結構性障礙正在加深。