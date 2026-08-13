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Google創辦人介入重整DeepMind追趕AI對手 哈薩比斯推AI國際安全組織

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
哈薩比斯轉任DeepMind董事長後，將把更多心力投入AI如何推動科學及改變社會等長期議題。路透
哈薩比斯轉任DeepMind董事長後，將把更多心力投入AI如何推動科學及改變社會等長期議題。路透

Google為追趕OpenAI和Anthropic，一面重整DeepMind、加快Gemini開發及商業化，另一方面則由DeepMind轉任董事長的哈薩比斯（Demis Hassabis）推動成立類似國際原子能總署的組織，為通用人工智慧（AGI）訂定安全規範。這項布局顯示，Google正把模型競爭和AI安全治理分由不同主管負責。

路透引述知情人士報導，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）近幾個月要求AI核心人員全力投入Gemini。Anthropic 4月推出Claude Mythos模型預覽版後，布林更在數百名員工參加的會議上要求DeepMind加快腳步。

Gemini去年11月曾短暫超越競爭對手，但在OpenAI和Anthropic更新模型後又再度落後。內部測試顯示，Gemini新旗艦模型在寫程式等方面仍不如對手，Google因而把推出時程延後兩個月。

Google 本月5日大幅調整DeepMind領導階層。哈薩比斯卸下日常營運職務、轉任董事長，長期擔任副手的卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu）接掌實驗室，並向Alphabet執行長皮伽報告。

哈薩比斯轉任董事長後，將把更多心力投入AI如何推動科學及改變社會等長期議題。知情人士透露，他近來積極向同業倡議成立一個組織，為AGI發展訂定安全防護規範及最佳做法。他曾把構想比擬為促進核能合作的國際原子能總署。

卡武克丘格魯則負責Gemini開發及商業化。皮伽早在2025年便兼派他擔任Google首席AI架構師，負責把Gemini導入公司各項產品。知情人士表示，他隨後逐漸成為決定Gemini發展方向的核心人物，並獲得布林支持。

這波調整也進一步削弱DeepMind的自主權。Google 2014年收購這家倫敦實驗室後，逐步要求AI研究支援更多軟體產品並創造收益。公司最近還把部分非技術團隊移出DeepMind，納入Google組織體系。

Gemini原先兩位共同技術負責人狄恩（Jeff Dean）和維尼爾斯（Oriol Vinyals）也已離職創業，使部分員工擔心，原本不直接服務Gemini開發的研究計畫可能受到影響。

Gemini進展落後，也反映Google內部的長期問題。路透引述知情人士報導，AI晶片運算能力受限、專案主管意見不一及組織官僚，都使寫程式等重要領域未能取得足夠資源，模型推出速度也不如競爭對手。

布林雖已不具主管職銜，仍利用共同創辦人的影響力介入模型訓練及資源分配，並特別推動「自行反覆改進」，也就是讓AI不必由真人介入，便能自行提高能力。

Google Gemini OpenAI

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