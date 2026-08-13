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Anthropic傳接洽併購即時AI新創公司Decart 價碼達60億美元
彭博引述知情人士報導，Anthropic正洽談以約60億美元收購人工智慧新創公司Decart AI。知情人士表示，這項交易尚未敲定，談判也可能破局。
Decart專攻即時AI技術，協助AI開發業者提高各類晶片的運算效能，降低模型訓練和推論的延遲與成本，並提高硬體使用率。
Decart也投入生成式影片技術，開發所謂的「世界模型」，可即時改變攝影機拍攝的影像。旗下Lucy模型能即時生成及改造影片；Oasis則可建立能互動的虛擬世界，應用於遊戲、機器人及實體AI訓練。
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