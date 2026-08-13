Anthropic傳接洽併購即時AI新創公司Decart 價碼達60億美元

歷史言情小說作家潔絲・麥可斯（Jess Michaels）自 1999 年開始全職寫作以來，已出版117本小說，其中大多數是自行出版。她建立了忠實的讀者群，還曾有10本作品登上《今日美國報》（USA Today）暢銷書榜。但最近，她的銷售成績慘淡，慘到讓她考慮是否該停筆。 麥可斯說：「AI 作品大量湧入，讓讀者很難找到真正的作品。有人直接盜用我的作品，把它餵進引擎，生成一本『傑絲・麥可斯風格的小說』，接著讓這些作品充斥市場。」

2026-08-13 09:01