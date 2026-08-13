SpaceX推出Grok 4.6擴張AI版圖 馬斯克估AI營收最快9月超越其他事業

SpaceX加快擴張AI事業，周三推出新模型Grok 4.6，執行長馬斯克更預估，AI營收最快9月超越其他事業。他還計劃在2027年底前把AI算力提高至目前十倍，激勵SpaceX股價周三大漲9.7%。

SpaceX表示，Grok 4.6著重支援可長時間工作的AI代理工具及複雜任務，距離Grok 4.5問世不到一個月。AI模型評測機構Artificial Analysis指出，Grok 4.6在「智慧指數」的得分比前代高五分，表現和OpenAI的GPT-5.6 Sol相當，僅次於Anthropic的Claude Opus 5和Fable 5，價格則可能低於競爭對手。

SpaceX周二也開始測試Grok Bot。這項工具可成為使用者的「AI隊友」，在只需少量監督的情況下自行完成工作。

馬斯克在全體員工大會上表示，未來五年AI產生的網路流量，將是真人使用網路所產生流量的1,000倍，SpaceX必須在AI競賽中勝出。他希望2027年底前建置10GW的AI算力，若能實現，可能相當於全美AI算力的15%至20%。

SpaceX的AI營收，預料主要來自向Alphabet和Anthropic等公司提供算力。該公司6月已同意斥資600億美元收購AI程式開發新創公司Cursor，交易預計本季完成。

摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，SpaceX若要讓市場不只視為新雲端服務業者，就必須證明能推出足以和最先進AI模型競爭的產品。他預期，Cursor和SpaceXAI團隊未來將共同開發更多不限於產生程式碼的產品。

Starlink目前仍是SpaceX主要營收來源，占公司總營收近七成，第2季衛星事業營收達42.9億美元。AI算力和新一代星艦硬體事業則仍出現營業損失，上季資本支出達158億美元。

馬斯克還表示，Starlink已有2,200萬名行動通訊用戶，可能包括SpaceX和電信業者合作提供衛星直連手機服務的使用者。SpaceX也預告，Grok 4.7將在Grok 4.6問世數周後推出，整體表現可望進一步提升。