富人支撐美國航空需求 高價機票恐延續至2028

美國最新消費者物價指數（CPI）顯示，7月機票價格較去年同期飆漲25.5%。市場分析指出，航空公司將上漲的燃油成本轉嫁給消費者是票價走高的主因之一；但在高收入旅客消費支撐下，旅遊需求依舊保持強勁。

根據美國勞工部勞工統計局（Bureau of LaborStatistics）公布的7月消費者物價指數（CPI），7月機票價格較去年同期飆漲25.5%，漲幅遠高於整體物價的3.4%。

不過，美國主要航空公司7月公布第2季財報，達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）及美國航空（American Airlines）均指出，航空旅遊需求強勁。「高級艙等」表現尤其亮眼，達美航空與聯合航空相關營收分別年增17%及16%。

美國「市場觀察」網站（MarketWatch）分析，K型經濟正幫助航空業維持成長。

高收入旅客仍願意花4位數美元購買高級艙等座位；與此同時，中低收入旅客卻連經濟艙票價都越來越難以負擔。

過去一年，消費者幾乎是接連面對一波又一波的旅遊市場價格衝擊。

為因應燃油價格上漲，航空公司今年春季開始陸續加收燃油附加費並削減航線，部分航空公司也調高行李費；聯合航空另將部分會員優惠限定提供給自家信用卡持卡人。

此外，廉價航空精神航空（Spirit Airlines）倒閉，也使旅客少了一個低價的選擇。

旅遊服務集團Internova Travel Group高級副總裁伏里塔斯（Peter Vlitas）認為，「我們會看到現在這樣的票價維持很長、很長一段時間」。

他預期，這樣的票價至少會持續到2027年，甚至可能延續到2028年。