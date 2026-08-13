台積電領軍投資日本晶片業 外企投資總額增至6兆日圓

日本政府近年透過補助吸引外國半導體業者投資，重建本土晶片供應鏈。日媒指出，Sony和台積電（2330）最近宣布合資興建影像感測器廠後，外國企業對日本晶片業的投資總額已增至6兆日圓（370億美元）。

台積電在日本兩座晶圓廠合計投資3兆日圓，首座已於2024年量產，第二座正在興建。美光上月也斥資1.5兆日圓，擴建廣島廠並生產AI資料中心所需的先進記憶體；以色列高塔半導體（Tower）則計劃投入6,000億日圓，量產資料中心光通訊晶片。

日本1980年代末期曾掌握全球逾半數晶片市場，但2010年代占比已降至約一成，現有晶圓廠多半老舊，並以車用晶片為主。

外資雖有助強化日本半導體產業，投資規模仍遠低於其他市場。三星電子和SK海力士將在南韓投資5,640億美元；台積電也計劃在台灣斥資新台幣1.5兆元興建先進晶圓廠，並把美國投資總額提高至2,650億美元，規模約為日本的九倍。