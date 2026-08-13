AI股反攻推升韓股 Kospi自低點漲逾22%、國際油價小跌

南韓股市周四大漲，全球AI股回升，帶動三星電子和SK海力士等晶片股反彈，Kospi指數也從7月底低點反彈逾22%，邁入技術性多頭市場。另一方面，美伊談判仍陷僵局，荷莫茲海峽重新開放未見進展，國際油價雖小幅回跌，仍大致守住先前六個交易日漲勢。

Kospi指數周四一度大漲4%，三星電子和SK海力士均漲逾4%。Kospi今年以來仍上漲逾60%，但7月重挫22%，寫下全球金融危機以來最差單月表現。

全球大型科技公司最新財報顯示，AI支出仍然龐大，帶動市場重新看好科技硬體股。過去幾個月，投資人押注晶片股的槓桿部位遭到強制平倉，不僅一度造成交易暫停，也使散戶財富蒸發數十億美元。

南韓政府近日限制單一股票槓桿型ETF，加上投資人開始減少融資負債，有助穩定市場。

Arkevium Capital投資長Maxence Visseau說：「槓桿去除後，同一個市場也可能猛烈反彈。被強制賣出者退場，放空者獲利了結，造市商也減少防範下跌的避險部位。」

國際油價方面，布蘭特原油先前六個交易日累計上漲12%，周四下跌0.7%至每桶88.38美元；西德州原油下跌0.9%至每桶82.54美元。

美國總統川普表示，美國已「全面控制」荷莫茲海峽。美伊雙方立場日趨強硬，談判仍陷僵局；華府持續封鎖伊朗港口，希望加強對德黑蘭施加經濟壓力。擔任調停角色的巴基斯坦表示，整體和平進程已經停滯，但美伊簽署諒解備忘錄的期限可能延後。

美伊戰爭延續，加上俄烏相互攻擊港口、煉油廠等能源設施，使原油和成品油供應吃緊。

國際能源總署（IEA）預估，本季全球石油市場每日供應缺口達180萬桶，是先前預測的兩倍以上；2026年全年供應缺口可能創五年來最大。

不過，美國能源資訊署資料顯示，美國上周原油庫存大增1,740萬桶，創2023年1月以來最大增幅，主要受到出口減少及沙烏地阿拉伯和委內瑞拉原油進口回升影響。