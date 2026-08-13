思科財報與展望超標、盤後反跌4% AI訂單與營收財測的落差透露什麼？

網通設備大廠思科（Cisco Systems）周三公布優於預期的財報，本季及2027會計年度全年營收展望也超越華爾街估計，盤後股價卻下跌近4%。市場焦點落在了AI訂單快速累積後，相關營收財測未能滿足投資人期待。

思科2026年度第4季營收年增18%至約173億美元，高於分析師平均預期的168億美元；調整後每股盈餘1.22美元，也優於市場預期的1.17美元。淨利年增51%至39億美元。調整後營業利益率為35.9%，調整後毛利率則由一年前的68.4%下滑至66.3%。

展望本季（2027年度第1季），思科預估營收介於180億至182億美元，高於市場估計的約168億美元；調整後每股盈餘預估為1.32至1.34美元。全年營收預估達722億至734億美元，也高於華爾街預期的691億美元。

市場的疑問在於AI訂單與營收財測之間的落差。超大型雲端服務商第4季下達40億美元AI基礎設施訂單，使思科2026年度相關訂單總額累計至93億美元；同一年度的AI營收則約40億美元。該公司首次對全年AI營收提出預測，估計2027會計年度將增至75億美元，約占全年預估營收一成。

瑞銀（UBS）分析師David Vogt在財報電話會議上表示：「這讓我覺得非常、非常保守。」思科股價在紐約收紅於123.88美元後，盤後交易下跌近4%。投資人先前預期，思科聚焦人工智慧將帶動營收成長，推升股價過去3個月上漲近25%。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）解釋，這類訂單規模龐大，客戶通常會提前很久下單，訂單與營收不會同步反映，因此75億美元是審慎的全年指引。

思科仍有大部分營收來自傳統業務，並面臨博通（Broadcom）與慧與科技（HPE）競爭。公司今年稍早宣布組織重整，以進一步聚焦AI市場，預估相關裁員將產生最高10億美元的資遣費及其他一次性支出。