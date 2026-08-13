AI晶片新創公司Cerebras硬體營收下滑23% 成長仰賴AI雲端 盤後重挫17%

AI晶片新創公司Cerebras Systems第2季營收強勁，並調高全年財測，但硬體營收下滑23%，成長主要仰賴雲端事業，投資人擔心晶片設備銷售進展緩慢，盤後股價一度重挫約17%。

Cerebras第2季依一般公認會計原則計算的營收成長74%至1.80億美元，但硬體營收較去年同期衰減23%至5,410萬美元；提供AI算力的雲端事業營收則大增近三倍達1.26億美元。

執行長費爾德曼（Andrew Feldman）表示，硬體訂單交貨及認列營收的時間起伏較大，部分客戶甚至尚無足夠的資料中心空間安裝設備。相較之下，超微和英特爾上季營收分別成長50%和25%，也凸顯Cerebras仍處於拓展客戶和推廣技術的初期。

Cerebras預估第3季營收約2.15億美元，高於市場預估的2.13億美元，毛利率可望達38%至40%。全年營收預測也從8.55億至8.65億美元，調高至8.8億至8.9億美元，並計劃2027年把營收增至逾三倍。

Cerebras以晶圓級引擎（WSE）挑戰輝達。一般一片晶圓可切割成許多晶片，WSE則把整片晶圓製成單一處理器，並把運算和記憶體整合在一起，適合需要快速回應的AI推論工作。Cerebras的硬體事業並非只銷售單顆晶片，而是出售搭載自家晶片的AI運算系統，也利用這項技術建立資料中心，透過雲端向客戶提供AI算力。

AI市場重心逐漸從訓練模型轉向推論，為輝達以外的晶片業者帶來機會。Cerebras已和OpenAI、亞馬遜及超微合作，並以反應速度較快的推論服務收取較高價格。不過，Cerebras已簽約、尚待履行的訂單約254億美元，未見明顯增加，也使投資人擔心未來成長速度。

Cerebras 5月掛牌後，股價至周三收盤仍較185美元發行價上漲42%。這份財報顯示，市場雖看好AI推論需求，但投資人也開始檢視Cerebras究竟能否靠自有晶片擴大硬體銷售，而不只是成為另一家AI雲端運算服務供應商。