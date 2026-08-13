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CoreWeave示警不易改用輝達晶片以外晶片 轉換恐耗費大量時間資金

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
目前CoreWeave客戶使用的GPU全由輝達供應。路透
目前CoreWeave客戶使用的GPU全由輝達供應。路透

CoreWeave向投資人示警，若要擺脫目前全面採用輝達NVIDIA）AI晶片的做法，可能需要投入不少時間和資金。

CoreWeave周三提交主管機關的文件指出，如果客戶需求出現變化，可能必須投入「時間、資金和資源」，採購輝達圖形處理器（GPU）以外的產品，最終也可能影響向客戶提供所需產品的能力。

CoreWeave是AI運算服務供應商，也是所謂的新雲端服務業者。全球最大AI晶片製造商輝達是CoreWeave關係密切的合作夥伴，並持有這家公司10%股份。目前CoreWeave客戶使用的GPU全由輝達供應。

許多AI算力主要客戶正自行開發晶片，希望降低對輝達AI晶片的依賴。CoreWeave最大客戶之一OpenAI，已推出和博通（Broadcom）共同開發的首款AI加速器。不過，輝達目前仍穩居市場龍頭，地位無人能及。

CoreWeave新增的說明文件顯示，該公司內部已開始推演輝達晶片不再主導AI運算市場的情境。相關內容列在季度財報申報文件的「風險因素」一節，企業通常會在這部分列出可能影響營運的假設情境。除了文件中的說明外，CoreWeave不願進一步置評。

CoreWeave周二提出的營收展望優於市場預期，並表示截至第2季底，已簽約、尚待履行的訂單總額達1,040億美元。周三紐約股市收盤，CoreWeave股價大漲19%至107.73美元。

CoreWeave主管Nick Robbins去年12月表示，客戶仍「壓倒性」偏好輝達技術。

他說：「如果有一天，我們開始大規模聽到客戶提出不同需求，而不是偶爾接到一兩通電話詢問對其他產品的看法，我們的做法或許就會改變。」

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