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台積電ADR漲1.7% 台指期夜盤漲逾600點
台積電ADR周三上漲1.7%，收在429.15美元，較台北交易溢價14.6%。
台指期夜盤周三收盤上漲601點，漲幅1.3%，報46,117點。台灣加權股價指數周三上漲397.35點，收在45,518.07點。台積電（2330）漲0.8%收在2,415元。
美國7月通膨大致符合預期，降低市場對聯準會（Fed）9月升息的疑慮，加上CoreWeave、Nebius和美超微電腦（Super Micro Computer）等AI基礎建設業者財報亮眼，帶動標普500和那斯達克綜合指數周三走高。不過，美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價連日上漲，也限制美股漲幅。
道瓊工業指數下跌21.58點，跌幅0.04%，收在53,770.27點；標普500指數上漲0.3%，收在7,748.50點，接近歷史高點；那斯達克綜合指數上漲0.5%，收在26,588.49點。那斯達克100指數上漲0.7%。
半導體股普遍走高。費城半導體指數上漲2.5%，但仍較6月22日的歷史收盤高點低約15%。輝達（NVIDIA）上漲3%，收在224.09美元；美光科技大漲4.9%。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,768.23元 +1.68 2,415.00元 14.63
日月光投控 ASX 633.44元 +1.63 621.00元 2.00
聯電 UMC 124.56元 +1.95 123.00元 1.27
中華電 CHT 136.56元 -0.12 136.00元 0.41
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