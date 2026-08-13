快訊

影／數千萬人仰望天空！罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

Google Pixel Tag藍牙追蹤器登場！11月開賣比蘋果貴9元 這些手機無緣使用

NBA史上最強大三元製造機 衛斯布魯克宣布退休結束18年生涯

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR漲1.7% 台指期夜盤漲逾600點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1.7%，收在429.15美元，較台北交易溢價14.6%。

台指期夜盤周三收盤上漲601點，漲幅1.3%，報46,117點。台灣加權股價指數周三上漲397.35點，收在45,518.07點。台積電（2330）漲0.8%收在2,415元。

美國7月通膨大致符合預期，降低市場對聯準會（Fed）9月升息的疑慮，加上CoreWeave、Nebius和美超微電腦（Super Micro Computer）等AI基礎建設業者財報亮眼，帶動標普500和那斯達克綜合指數周三走高。不過，美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價連日上漲，也限制美股漲幅。

道瓊工業指數下跌21.58點，跌幅0.04%，收在53,770.27點；標普500指數上漲0.3%，收在7,748.50點，接近歷史高點；那斯達克綜合指數上漲0.5%，收在26,588.49點。那斯達克100指數上漲0.7%。

半導體股普遍走高。費城半導體指數上漲2.5%，但仍較6月22日的歷史收盤高點低約15%。輝達（NVIDIA）上漲3%，收在224.09美元；美光科技大漲4.9%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,768.23元 +1.68 2,415.00元 14.63

日月光投控 ASX 633.44元 +1.63 621.00元 2.00

聯電 UMC 124.56元 +1.95 123.00元 1.27

中華電 CHT 136.56元 -0.12 136.00元 0.41

ADR 台積電 夜盤 台指期

延伸閱讀

台積電ADR漲0.9% 台指期夜盤漲194點

美通膨降溫、AI財報亮眼 標普逼近歷史新高、費半大漲2.5%

台積電公布亮麗營收…夜盤、ADR走跌 台指期夜盤下跌

美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱…美股連二黑

相關新聞

巴拿馬運河爆天價插隊費 能源運輸需求大增是壅塞主因

美伊戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河水位下降，船位拍賣價格隨之急升。彭博資訊報導，一艘名為Seaspan Benefactor號的貨櫃輪，傳出為取得優先通行資格，不惜支付400萬美元，金額超過之前七天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

AI晶片新創公司Cerebras硬體營收下滑23% 成長仰賴AI雲端 盤後重挫17%

AI晶片新創公司Cerebras Systems第2季營收強勁，並調高全年財測，但硬體營收下滑23%，成長主要仰賴雲端事業，投資人擔心晶片設備銷售進展緩慢，盤後股價一度重挫約17%。

CoreWeave示警不易改用輝達晶片以外晶片 轉換恐耗費大量時間資金

CoreWeave向投資人示警，若要擺脫目前全面採用輝達（NVIDIA）AI晶片的做法，可能需要投入不少時間和資金。

台積電ADR漲1.7% 台指期夜盤漲逾600點

台積電ADR周三上漲1.7%，收在429.15美元，較台北交易溢價14.6%。

美通膨降溫、AI財報亮眼 標普逼近歷史新高、費半大漲2.5%

美國7月通膨大致符合預期，降低市場對聯準會（Fed）9月升息的疑慮，加上CoreWeave、Nebius和美超微電腦（Super Micro Computer）等AI基礎建設業者財報亮眼，帶動標普500和那斯達克綜合指數周三走高。不過，美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價連日上漲，也限制美股漲幅。

南韓訂七大科技戰略

南韓12日公布一項充滿雄心的科技戰略計畫，聚焦核能、量子運算、太空和生物科技等七大項目，以尋找半導體和人工智慧（AI）以外的新成長引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。