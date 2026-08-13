美通膨降溫、AI財報亮眼 標普逼近歷史新高、費半大漲2.5%

美國7月通膨大致符合預期，降低市場對聯準會（Fed）9月升息的疑慮，加上CoreWeave、Nebius和美超微電腦（Super Micro Computer）等AI基礎建設業者財報亮眼，帶動標普500和那斯達克綜合指數周三走高。不過，美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價連日上漲，也限制美股漲幅。

道瓊工業指數下跌21.58點，跌幅0.04%，收在53,770.27點；標普500指數上漲0.3%，收在7,748.50點，接近歷史高點；那斯達克綜合指數上漲0.5%，收在26,588.49點。那斯達克100指數上漲0.7%。

標普500指數11大類股有八類上漲，不動產類股上漲1.1%，漲幅居冠；資訊科技類股上漲1.06%。

半導體股普遍走高。費城半導體指數上漲2.5%，但仍較6月22日的歷史收盤高點低約15%。輝達（NVIDIA）上漲3%，收在224.09美元；美光科技大漲4.9%。台積電ADR漲1.7%。

AI基礎建設業者財報表現強勁，重新提振市場對AI類股的信心。CoreWeave第2季營收大增、虧損小於市場預期，並調高全年資本支出預測，股價飆漲19%至107.73美元。

競爭對手Nebius第2季營收增至五倍以上，業績優於市場預期，股價暴漲34%至259.20美元。資料中心業者IREN大漲近10%，Applied Digital上漲4.9%。

AI伺服器製造商美超微上季銷售強勁，並預估2027會計年度營收將超越華爾街預期，股價大漲19%至37.61美元。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）下降0.8點至14.45點，創1月以來最低，顯示投資人預期美股短期內可望保持穩定。

美國勞工部公布，7月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.4%，略低於6月，符合市場預期。汽油價格連續兩個月下跌，核心通膨也相對溫和。

通膨數據公布後，利率期貨交易推算Fed 9月升息的機率，從前一天約50%降至約40%。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 9月維持利率不變的機率升至62%。

Dakota Wealth資深基金經理人Robert Pavlik表示，數據完全符合預期，市場反應略偏正面，主要是投資人原本擔心通膨會比實際結果嚴重。從市場走勢來看，投資人認為Fed並未面臨升息壓力。

富國銀行投資研究院全球策略師Gary Schlossberg表示，CPI和先前弱於預期的就業報告，可能使Fed鷹派官員9月暫緩升息。不過，中東衝突造成油價波動，加上經濟強勁和AI熱潮仍可能推升核心物價，因此短期通膨前景仍須謹慎看待。

美債殖利率小幅走低。美國10年期公債殖利率下降0.1個基點至4.682%；對Fed政策預期較敏感的2年期公債殖利率下降1.9個基點至4.198%。

美元兌主要貨幣走高，收復通膨數據公布後的失土。黃金上漲每英兩25.9美元，漲幅0.6%，收在4,408.9美元。

美伊就荷莫茲海峽的談判仍無進展，雙方言論顯示僵局可能延續，船隻遇襲事件也未停止。紐約原油期貨小漲0.07美元，收在每桶83.27美元，近五個交易日累計上漲11%，但仍較戰爭期間高點下跌約26%。

其他個股方面，傳出投資公司Trian Partners有意把漢堡連鎖店Wendy’s私有化，帶動股價大漲15%。Chili’s母公司Brinker International受惠於餐點熱賣、業績持續成長，股價上漲11%。