CoreWeave財報提振AI樂觀情緒 美股多收紅

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季營收和獲利均優於市場預期，並表示蝦皮在台灣及東南亞維持或提高市占率。蝦皮商品交易總額、訂單量和廣告收入同步成長，全年獲利展望也隨之調高至10億美元。

2026-08-13 02:53