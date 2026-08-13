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CoreWeave財報提振AI樂觀情緒 美股多收紅
CoreWeave等人工智慧（AI）基礎設施企業財報亮眼，提振市場對AI的樂觀情緒，加上美國7月通膨數據溫和，強化市場對聯準會9月維持利率不變的預期，美股主要指數今天多收紅。
道瓊工業指數下挫21.58點或0.04%，收報53770.27點。
標普500指數上揚20.30點或0.26%，收在7748.50點。
那斯達克指數揚升143.04點或0.54%，收26588.49點。
費城半導體指數上漲300.90點或2.49%，收12399.38點。
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