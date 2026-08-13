蝦皮母公司全年獲利上看10億美元

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季營收和獲利均優於市場預期，並表示蝦皮在台灣及東南亞維持或提高市占率。蝦皮商品交易總額、訂單量和廣告收入同步成長，全年獲利展望也隨之調高至10億美元。

冬海第2季整體營收年增48%至77.9億美元，高於分析師平均預估的71億美元；淨利成長11%至4.58億美元，也優於市場預期。

至於蝦皮第2季商品交易總額（GMV）成長28%至383億美元，連八季季成長；訂單量增加27%至42億筆，雙雙創下歷史新高，跨境交易量和營收也再創新高。蝦皮上季整體營收為56億美元，其中平台營收成長49%至49億美元，經調整EBITDA則成長12%至2.55億美元，今年全年經調整EBITDA預測調高至10億美元，高於分析師平均預估的9.81億美元。

財務長侯天宇表示，雖然部分市場貨幣兌美元走弱，比較基期也較高，蝦皮全年GMV成長25%的目標仍可望達成。蝦皮在台灣、東南亞和巴西的成長趨勢良好，在台灣和東南亞維持或提高市占率，在巴西成長速度則遠超整體市場。

不過，他並未進一步說明台灣市占率究竟是維持或提高，也未公布台灣市場的詳細數字。

蝦皮第2季廣告收入大增逾70%，付費刊登廣告的賣家增加約45%，每名賣家的平均廣告支出也成長逾15%。