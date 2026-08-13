快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

美國速食業價格戰不管用…降價不足以吸引回頭客

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。美聯社
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。美聯社

隨著通膨升溫，消費者更加錙銖必較，希望用更低價格解決一餐，但麥當勞等美國速食業者的最新財報顯示，如今光靠折扣優惠已經不足以讓顧客持續回流，須將價格優惠與創新、品質改善以及更順暢消費體驗全部結合在一起，才能有強勁表現。

各大連鎖速食業者的財報都已出爐，Taco Bell上季同店銷售額成長7%，同期麥當勞的全球同店銷售額僅成長1.3%。路透報導指出，上述策略幫助百勝餐飲集團旗下的連鎖墨西哥餐飲店Taco Bell吸引重視預算的消費者，而不必對整份菜單全面降價。

食品服務顧問業者Connections策略規劃與創新主管羅伊斯特表示，「超值套餐」策略要成功，關鍵在於優惠必須「非常清楚、簡單」，而且不能讓消費者感覺像是「先用優惠吸引你進門再說，最後卻是另一回事」。

儘管麥當勞推出低於3美元的菜單，以及4美元早餐套餐，業績仍然平平，執行長肯普欽斯基表示，在流失的客流量中，忠實顧客約占三分之二。另外，溫蒂漢堡（Wendy's）的超值套餐Biggie Bag起價為5美元，但該公司上季美國同店銷售額下滑7%，並撤回全年財測。連鎖炸雞翅品牌Wingstop 即使推出包括1美元雞翅在內的促銷活動，美國同店銷售額仍下跌7.5%。

財報同時顯示，不一定非得是最便宜的選項，才能取得成功。漢堡王就是最明顯贏家之一。該公司包括「兩份5美元」和「三份7美元」等促銷活動，再加上更廣泛的營運改善與菜單品質提升，推動了美國市場銷售強勁成長。

獨立餐飲顧問高登表示，漢堡王「確實在做折扣，但不是一直打折，而且他們的折扣方式很有創意」，「他們並沒有進行這種瘋狂、每天都大降價的促銷。」披薩業者達美樂同樣受惠於以超值為核心的產品，以及會員忠誠度計畫，幫助提升客流量並支撐銷售。

D.A. Davidson分析師柯提斯表示：「雖然同業大量推出促銷活動，可能讓消費者更難做出判斷，但消費者顯然也變得更加精明，更懂得評估不同選項之間的取捨，並能從大量促銷資訊中辨識真正有價值的優惠。」

速食 價格 美國

延伸閱讀

好市多1熟食狂特價！網一吃搖頭「菜市場買就好」 內行曝拯救吃法

台中餐飲業銷售額3年增近300億 鍋烤節人氣票選8/14截止

Global Mall 搶情人節商機！集結金飾、美妝、雙人套餐吸客

豆府財報／上半年EPS 8.10元、第2季EPS 4.02元 均創歷年同期新高

相關新聞

巴拿馬運河爆天價插隊費 能源運輸需求大增是壅塞主因

美伊戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河水位下降，船位拍賣價格隨之急升。彭博資訊報導，一艘名為Seaspan Benefactor號的貨櫃輪，傳出為取得優先通行資格，不惜支付400萬美元，金額超過之前七天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

南韓訂七大科技戰略

南韓12日公布一項充滿雄心的科技戰略計畫，聚焦核能、量子運算、太空和生物科技等七大項目，以尋找半導體和人工智慧（AI）以外的新成長引擎。

澳洲外送員最低時薪712元

澳洲勞資仲裁機構「公平工作委員會」（FWC）宣布，食物及雜貨外送員等零工工作者的最低時薪，將由31.30澳幣（約台幣712元）起跳，並且規定外送平台須為外送員投保基本工作傷害險。新制度定下周一（17日）開始實施，估計約有25萬名勞工受惠。

美國速食業價格戰不管用…降價不足以吸引回頭客

隨著通膨升溫，消費者更加錙銖必較，希望用更低價格解決一餐，但麥當勞等美國速食業者的最新財報顯示，如今光靠折扣優惠已經不足以讓顧客持續回流，須將價格優惠與創新、品質改善以及更順暢消費體驗全部結合在一起，才能有強勁表現。

哥倫比亞強震重創咖啡出口

哥倫比亞日前發生致命強震，導致該國主要咖啡出口港布埃納文圖拉（Buenaventura）運作受阻，連接咖啡產區與該港的高速公路沿線也多處封閉，目前哥國咖啡出口幾乎全面陷入停擺。

蝦皮母公司全年獲利上看10億美元

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季營收和獲利均優於市場預期，並表示蝦皮在台灣及東南亞維持或提高市占率。蝦皮商品交易總額、訂單量和廣告收入同步成長，全年獲利展望也隨之調高至10億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。