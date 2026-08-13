美國速食業價格戰不管用…降價不足以吸引回頭客

隨著通膨升溫，消費者更加錙銖必較，希望用更低價格解決一餐，但麥當勞等美國速食業者的最新財報顯示，如今光靠折扣優惠已經不足以讓顧客持續回流，須將價格優惠與創新、品質改善以及更順暢消費體驗全部結合在一起，才能有強勁表現。

各大連鎖速食業者的財報都已出爐，Taco Bell上季同店銷售額成長7%，同期麥當勞的全球同店銷售額僅成長1.3%。路透報導指出，上述策略幫助百勝餐飲集團旗下的連鎖墨西哥餐飲店Taco Bell吸引重視預算的消費者，而不必對整份菜單全面降價。

食品服務顧問業者Connections策略規劃與創新主管羅伊斯特表示，「超值套餐」策略要成功，關鍵在於優惠必須「非常清楚、簡單」，而且不能讓消費者感覺像是「先用優惠吸引你進門再說，最後卻是另一回事」。

儘管麥當勞推出低於3美元的菜單，以及4美元早餐套餐，業績仍然平平，執行長肯普欽斯基表示，在流失的客流量中，忠實顧客約占三分之二。另外，溫蒂漢堡（Wendy's）的超值套餐Biggie Bag起價為5美元，但該公司上季美國同店銷售額下滑7%，並撤回全年財測。連鎖炸雞翅品牌Wingstop 即使推出包括1美元雞翅在內的促銷活動，美國同店銷售額仍下跌7.5%。

財報同時顯示，不一定非得是最便宜的選項，才能取得成功。漢堡王就是最明顯贏家之一。該公司包括「兩份5美元」和「三份7美元」等促銷活動，再加上更廣泛的營運改善與菜單品質提升，推動了美國市場銷售強勁成長。

獨立餐飲顧問高登表示，漢堡王「確實在做折扣，但不是一直打折，而且他們的折扣方式很有創意」，「他們並沒有進行這種瘋狂、每天都大降價的促銷。」披薩業者達美樂同樣受惠於以超值為核心的產品，以及會員忠誠度計畫，幫助提升客流量並支撐銷售。

D.A. Davidson分析師柯提斯表示：「雖然同業大量推出促銷活動，可能讓消費者更難做出判斷，但消費者顯然也變得更加精明，更懂得評估不同選項之間的取捨，並能從大量促銷資訊中辨識真正有價值的優惠。」