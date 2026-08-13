哥倫比亞強震重創咖啡出口

哥倫比亞日前發生致命強震，導致該國主要咖啡出口港布埃納文圖拉（Buenaventura）運作受阻，連接咖啡產區與該港的高速公路沿線也多處封閉，目前哥國咖啡出口幾乎全面陷入停擺。

哥倫比亞10日發生規模7.4強震，截至11日上午，死亡人數已達254人。這起強震也重創哥國主要咖啡產區，其中佩雷拉（Pereira）和卡利市（Cali），均有約百人罹難。

哥倫比亞咖啡出口商協會（Asoexport）負責人高梅茲表示，布埃納文圖拉港實質上已無法抵達，主因多處道路封閉，「目前咖啡出口作業已經停止」，且「尚無具體官方通知，說明道路何時全面重新開放」。哥國約六成咖啡出口，仰賴連接產區與布埃納文圖拉港的公路運輸。

哥倫比亞全國咖啡生產者聯合會表示，布埃納文圖拉港各碼頭為檢查基礎設施，已暫停作業，聯外道路也因土石崩塌而中斷。不過，咖啡仍持續經由加勒比海沿岸港口出口。