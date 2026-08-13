美通膨降溫！升息壓力減 高盛估計Fed今年都不會調升利率

美國7月消費者通膨如預期繼續降溫，年升幅從6月的3.5%降至3.4%，有望緩和聯準會（Fed）的升息壓力。高盛估計，Fed或許今年都不會升息，美股費半、那指12日早盤走揚，金價同步大漲。

美國勞工統計局12日公布，7月整體消費者物價指數（CPI）月增0.1%，年增3.4%，均符合外界預期。剔除波動較大食品和能源價格的核心CPI，7月月增幅為0.2%，年增幅為2.5%，也合乎估計。另外，核心CPI的年增幅降至與1、2月一致，仍是2021年3月來最低。

美國CPI走勢

CPI報告顯示，伊朗戰爭引發的能源價格衝擊，在7月持續走緩。能源與汽油價格連兩個月回檔，生鮮雜貨價格也出現3月以來的首次下滑。占整體CPI約三分之一的住房價格，只上漲0.1%。

數據公布後，交易者預估9月升息1碼的機率，從原先的46%降至約38%。近來就業聘僱放緩，這份通膨報告預料會給Fed更多空間，來評估通膨壓力。

升息會削弱黃金吸引力，而通膨溫和，帶動現貨金價在12日一度大漲1.63%，報每英兩4,441.15美元。

摩根士丹利財富管理首席策略師詹特娜說：「通膨符合預期，會強化上周就業報告發布後的『無須升息』論述。9月聯準會的下次政策會議前，還有新一輪通膨數據，說法有可能改變。但除非報告狀況大不相同，否則Fed下個月可能會維持利率不變。」

另一方面，高盛的歐洲、中東、非洲投資策略主管狄波認為，通膨風險應該會在下半年緩和，Fed很可能在2026年全年維持利率不變。他接受訪問時說：「市場目前仍在消化升息預期，但我們實際上不同意這種看法，並認為Fed在可預見的未來，將維持利率不變。

但也有專家指出，通膨要回落到Fed的2%目標，不只需要更便宜的汽油，也需要房價、機票價格、汽車保險價格的升幅減緩。企業能否繼續把更高成本轉嫁給消費者，很大部分取決於民眾的財務狀況。消費者迄今為止表現穩健，但許多人經歷五年高通膨後，感到精疲力竭，且勞動市場也有不確定性。