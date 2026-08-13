挪威主權財富基金Q2報酬率11% 六年來最高

受惠全球科技股大漲，舉世規模最大的挪威主權財富基金上季報酬率為六年來單季最高，持有的台積電股票市值截至6月底增至335.25億美元，為該基金第五大科技業持股，持股比率1.7%，高於在全球上市公司的平均持股比率1.5%。

管理挪威逾2.2兆美元主權基金資產的挪威央行投資管理公司（NBIM），12日公布第2季報酬率為11.5%，為2020年第2季以來最高，主要由16%的股票投資報酬率驅動成長，固定收益資產報酬率僅1.1%。

該基金上半年報酬率為9.4%，表現優於基準指數的程度達22個百分點，績效創新高，主要由電信、科技及能源類股驅動。

執行長譚俊特別表示，「晶片（股）驅動（主權基金）規模程度前所未見」，該基金前十大持股就占整體規模的20%。

NBIM也在11日預先揭露截至6月底投資明細，市值前五高持股包括輝達（NVIDIA，持股市值618.47億美元）、蘋果（527.19億美元）、Google母公司Alphabet（504.66億美元）、微軟（351.13億美元）及台積電。

NBIM也首度揭露，挪威主權基金持有SpaceX 0.05%股權，市值12.2億美元。