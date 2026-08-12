美國7月CPI無意外卻仍是驚喜 Fed更可能按兵不動至年底

剛出爐的美國7月消費者物價指數（CPI）數據與經濟學家預期完全吻合，但仍給市場帶來大好消息，期貨交易員押注聯準會（Fed）9月升息的機率降至40%。多位專家預期，Fed下月可望按兵不動。

美國勞工部12日公布，7月CPI年增率趨緩至3.4%，低於6月的3.5%；剔除食物與能源項目的核心CPI年增率同步趨緩，從6月的2.6%放緩至2.5%。7月整體CPI和核心CPI月比升幅分別為0.1%和0.2%。以上數據都與經濟學家預期相符。

分析師普遍認為，繼上周五疲弱的7月非農報告之後，又傳出通膨溫和的好消息，可望減輕Fed內部鷹派官員的焦慮。

7月CPI無意外卻仍是驚喜

Northlight資產管理公司投資長查卡瑞里說：「這份全無意外的報告有個大驚喜，就是通膨情況並未加速，再加上最新就業報告疲弱，將給Fed更多時間觀望。」

查卡瑞里指出，就業疲弱且通膨溫和，往常市場將因為降息希望增濃而大受鼓舞；但在升息可能性尚未完全排除的此時，只要能延後升息或降低升息急迫性，就會被市場視為利多。紐約12日早盤，美股三大指數全面小漲，美元指數跌0.12%至99.69，金價漲1%至每英兩4,486.8美元。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯日前即指出，7月CPI進一步降溫，將使Fed主席華許及負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）鬆一口氣，因為證明他們對經濟現況判讀無誤，消除近期不得不提高利率的壓力。

Fed利率路徑傾向按兵不動

隨著溫和的通膨數據驅散近期升息壓力，7月決策會議投異議票主張升息的三位「鷹派」官員，將頓失催促升息的論據。接下來，華許可能利用傑克森洞央行年會（訂27日至29日舉行）場合，詳述他的見解。

FOMC下次會議訂於9月15日至16日舉行，接近美國11月期中大選，官員往常會避免在這種敏感時刻啟動升息循環。

摩根士丹利首席美國經濟學家詹特娜說，在Fed下月集會前，還會公布另一輪通膨數據，但除非那些數據呈現的是截然不同的通膨景象，否則Fed官員最可能的政策立場仍是按兵不動。

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長賽德納甚至預期，Fed年底前都可望維持利率不變，理由是數據指向溫和的通膨與成長。

Natixis首席美國經濟學家哈吉說：「近期內，Fed的每一場會議，仍必須把意外發展納入考量。但我們仍認為，在通膨逐步滑向目標、消費者支出降溫，而且就業展望更不確定的時刻，Fed將能有驚無險避開升息。」