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美股恐慌指數不升反降 怪怪的…本周跌至美伊戰爭以來低點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
今夏衡量股市和匯市波動率的指標大幅下滑，有時甚至降到多年來最低水準。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
今夏衡量股市和匯市波動率的指標大幅下滑，有時甚至降到多年來最低水準。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

今夏衡量股市和匯市波動率的指標大幅下滑，有時甚至降到多年來最低水準。投資人警告，市場可能太安於現狀，萬一中東衝突加劇，或企業盈餘表現不如預期，現況可能只是暴風雨來襲前的寧靜。

俗稱美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），本周跌破15，是2月底美伊戰爭爆發以來僅見的低點，且遠低於長期均值。同時，衡量歐元/美元等主要交叉貨幣預期的芝商所（CME）波動率指標，也沉落多年低谷。

即使在荷莫茲海峽重啟無望、油價重返每桶近90美元，而主要經濟體公債殖利率也衝上數年來高峰的情況下，波動率仍然這麼低，顯示投資人認為市場動盪再起的機率很低。Tikehau Capital策略主管杜安說：「市場展現某種程度的自滿…認定這場（中東）衝突必會降溫，理智終將勝出。」

VIX指數在美伊戰爭初期一度躍上30，在上個月全球晶片股賣壓狂湧時也竄升，但升幅較小。全球股市本月恢復上攻，VIX也隨之回落。

交易員說，眾人預料未來一年美國聯準會（Fed）頂多升息一、兩次，而且主要國家央行對原油價格大幅擺盪的反應謹慎，也有助於讓市場安心並抑制波匯市波動。

ING全球市場主管特納指出，交易員已學會接受波斯灣瞬息萬變的發展，並預期央行即使調整利率「調幅也將溫和，不至於啟動新一波重大的緊縮循環」。

杜安認為，目前市場面臨最大的威脅包括油價上漲以及公債殖利率升高，但全球經濟吸收能源震撼的強大韌性，讓投資人安心。

但若能源價格持續上漲，開始推升通膨，並對經濟成長構成更大壓力，情況可能改觀。石油庫存水位下降，減輕油價上漲衝擊的緩衝力減弱，也令人憂心。

瑞銀集團（UBS）衍生商品策略師傅勒指出，股市平靜的表象掩蓋了個股劇烈波動的事實。他說：「個股瘋狂波動，指數波動率則好像在原地踏步。關聯性很低，使指數波動率維持在很低的水準。」

投資人警告，如果利空消息突然來襲，例如中東衝突升溫或人工智慧（AI）巨頭的盈餘報告令人失望，都可能導致股市風雲變色。

恐慌指數 貨幣 荷莫茲海峽 美股

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