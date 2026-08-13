澳洲外送員最低時薪712元

澳洲勞資仲裁機構「公平工作委員會」（FWC）宣布，食物及雜貨外送員等零工工作者的最低時薪，將由31.30澳幣（約台幣712元）起跳，並且規定外送平台須為外送員投保基本工作傷害險。新制度定下周一（17日）開始實施，估計約有25萬名勞工受惠。

澳洲在工黨政府執政期間，國會分別於2023年、2024年通過相關法律，賦予零工工作者可有更大權利協商最低工資與勞動條件，相關立法授權FWC制定有關薪資及保險標準。

FWC 11日公布的時薪標準，高於澳洲目前最低工資的26.44澳幣。新制規定，零工工作者的工作時間計算，由接受工作訂單開始，完成配送時結束。最低時薪依外送員使用的交通工具，分別是：由腳踏車或電動腳踏車31.30澳幣，摩托車31.80澳幣，汽車32澳幣。外送工作使用車輛的第三責任險保費，則仍由工作者負擔。

相關公司必須為零工工作者提供合理的基本個人意外傷害保險，但FWC未明示最低保障的水準。

澳洲代表零工工作者的運輸工會組織TWU，在聲明中形容FWC的新標準「領先全球」，是「澳洲零工經濟的里程碑」。工會強調未來仍會持續推動強化零工工作者的勞動標準。

在澳洲宣布新制之前，國際勞工組織（ILO）6月定出第一套要適用於全球零工工作者的僱用標準，賦予零工工作者在薪資、職業安全及社會福利等方面的權利。不過，相關標準仍須經各國政府批准才能實現。